Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарія вилітає з Євро.

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака висловився після вильоту з Євро-2024 у матчі з національною командою Англії (1:1, 5:3 по пен.). Його слова наводить УЄФА.

"Перше відчуття — сум і розчарування, тому що ми не заслуговували на таку поразку. З іншого боку, ми можемо пишатися собою. З першої гри і до сьогоднішнього дня ми продовжували прогресувати, показували характер, чудовий командний дух та завжди говорили собі: "Щоб перемогти нас, буде потрібно багато зусиль".

Вболівальники хотіли бачити, як ми боремося, бачити, що ми тримаємося разом, наш командний дух. Ми показували це в кожному матчі. Зрештою, я думаю, ми можемо пишатися собою і тим, що ми зробили на цьому турнірі", — сказав Джака.

Раінше головний тренер Швейцарії Якін прокоментував поразку від Англії.