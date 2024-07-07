Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Хрестоносці" дійсно виглядали краще за свого суперника, але...

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував поразку від національної команди Англії (1:1, 5:3 по пен.) у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Боляче. Ми доклали стільки зусиль, створили стільки моментів... Мені сумно за хлопців і за наш народ. В Англії було не так вже й багато моментів, а ми створили чимало. Швейцарія незаслужено їде додому, але може пишатися своїм виступом на цьому турнірі.

Нам більше нічого приховувати. Ми вилетіли, тому що наших зусиль сьогодні не вистачило. Пенальті — це багато в чому везіння. Сьогодні удача була не на нашому боці. Але ми доставили чимало проблем великим командам на цьому Євро і залишаємо турнір із високо піднятою головою.

Аканджі? Я не став втішати його. Подякував за гру та за його лідерські якості. Зараз всім нам сумно. Ми переживаємо цю поразку всі разом. Але ми можемо собою пишатися. Загалом це був дуже успішний турнір", — сказав Якін.

Раніше головний тренер Англії Саутгейт висловився про перемогу над Швейцарією.