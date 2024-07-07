Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Швейцарії прокоментував поразку від Англії.

Збірна Швейцарії в чвертьфіналі чемпіонату Єврпои-2024 напередодні поступилась Англії у серії післяматчевих пенальті.

Англія — Швейцарія 1:1 (пен. 5:3) Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "наті" Джердан Шакірі прокоментував виступ власної команди.

"Це була чудова гра у виконанні обох команд. Ми вийшли вперед, але Англія грала краще, аніж у попередніх матчах.

Урешті-решт, рахунок 1:1, і справа дійшла до пенальті, шанси в яких завжди залишаються 50 на 50. Англія показала сьогодні міцніші нерви, і вони перемогли.

Думаю, ми провели дуже хороший турнір. Я дуже пишаюсь командою й тим, як ми грали. Сподіваюсь, наступного разу ми зможемо виступити краще, але я все одно дуже пишаюсь.

Ви могли бачити, скільки людей прийшло подивитись і підтримати нас упродовж усього турніру. Я можу лише подякувати їм за підтримку і сподіваюсь, що ми повернемось сильнішими", — заявив швейцарський виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Англія гратиме проти Нідерландів.