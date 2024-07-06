Італієць прокоментував суперечливий епізод у матчі Іспанія — Німеччина.
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06 липня 2024, 15:55
Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті перед початком чемпіонату Європи-2024 для всіх учасників турнірну демонстрував відео, де пояснював, у яких епізодах не призначатимуть пенальті. Про це повідомляє Sportschau.
Серед демонстрованих прикладів був епізод, схожий на ситуацію в матчі 1/4 фіналу між збірними Іспанії та Німеччини (2:1)
, коли на 106-й хвилині гри півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала влучив м'ячем у руку захиснику "Фурії Рохи" Марку Кукурельї. В цьому епізоді головний суддя зустрічі англієць Ентоні Тейлор не призначив пенальті.
Розетті зазначив, що в таких епізодах судді не призначатимуть пенальті, і як приклад навів ситуацію з матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та РБ Лейпциг, коли м'яч влучив у руку захиснику "Червоних Биків" Кастелло Лукеба.
"Це не є 11-метровим. Рука знаходиться близько до тіла в природному положенні. Гравець намагається уникнути контакту з м'ячем", — заявив Розетті.