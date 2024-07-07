Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній форвард розкритикував Роберто Мартінеса.

Екснападник збірної Англії Габріель Агбонлахор прокоментував рішення головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса не залишати Кріштіану Роналду в запасі на матчі Євро.

"Я фанат Роналду. Він видатний гравець. Але Кріштіану нічого не зробив на цьому турнірі. Він не створював небезпечних моментів, не пресингував, не захищався. Він не допомагав створювати великі моменти, а в тих шансах, які отримував, мазав, не створюючи проблем захисникам.

Але при цьому він грав щохвилини і не був замінений. Роберто Мартінес дуже боявся залишити Роналду в запасі, і це коштувало Португалії турніру", – сказав Агбонлахор.

Нагадаємо, що за підсумками Євро-2024 39-річний Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі, проте завдяки асисту проти Туреччини став найстаршим гравцем в історії проведення чемпіонату Європи, якому вдалося віддати результативну передачу на фінальному турнірі.