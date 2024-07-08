Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Нідерландів прокоментував майбутню дуель проти Англії.

У півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів зустрінеться з Англією.

Перед протистоянням головний тренер "ораньє" Рональд Куман розповів про бажаного суперника за вирішальною грою всього турніру, якщо його команда туди проб’ється.

"Про кого хотів би зіграти у фіналі? Занадто рано для цього питання. Спочатку ми повинні добре підготуватися до півфіналу, який стане вечором між двома великими націями.

Але я хотів би фінал проти Іспанії, тому що ми вже грали з Францією на груповому етапі", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Нідерланди — Англія відбудеться 10 липня, о 22:00.