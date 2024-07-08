Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник висловив думку стосовно півфіналу чемпіонату Європи.

Дані Ольмо прокоментував матч у півфіналі зі збірною Франції.

"Ми знаходимося в одному кроці від фіналу? Ну, так, ми недалеко від цього", — цитує півзахисника Mundo Deportivo.

"Крок за кроком, але ми все одно повинні його зробити. Це нелегко, ми гратимемо проти Франції, а це завжди важко. Залишилося ще трохи, але так, ми йдемо до цього.

Ми вірили, ми нещодавно виграли Лігу націй, у нас був дуже хороший імпульс, кілька дуже хороших ігор, хороші відчуття. Ми знали, що у нас є команда і група гравців, які можуть зайти далеко. Так і сталося. Ми у півфіналі, але ми хочемо більшого.

Індивідуально, я думаю, майже неможливо зробити краще, але команда зіграла неймовірну гру, борючись до кінця. З голом на останній хвилині від Німеччини, ми увійшли у додатковий час. Але як ми продовжували грати у додатковий час. Ми були втомлені, і цей гол на останній хвилині від Мікеля Меріно. Це була дуже, дуже хороша гра всієї команди. Ми вийшли з неї сильнішими.

Франція — дуже хороша команда, яка дійшла до півфіналу закономірно і без жодних сюрпризів. Ми знаємо, на що здатні їхні гравці. Ми повинні дивитися на індивідуальні технічні якості гравців попереду, але в цілому, я думаю, ми повинні зосередитися на тому, що ми робимо. У нас дуже хороший імпульс, у нас все добре, ми граємо дуже добре, тому ми повинні продовжувати йти вперед.

Франція — це більше, ніж просто Мбаппе? Так, звісно, зрештою, Кілліан — різноплановий гравець, ми повинні бути обережними, але у них також є такі гравці, як Дембеле, Грізманн, Канте, який проводить дуже хороший турнір, Рабьо. Будь-хто, хто грає на атакувальних позиціях, є гравцем, якого слід остерігатися, але ми будемо готові.

Можна сперечатися, як вони пройшли у півфінал, але вони тут завдяки власним заслугам. Вони також грали додатковий час, вони виграли по пенальті, але ми повинні перемагати. Ми грали з ними матчі, ми їх добре знаємо, знаємо, на що вони здатні. У нас є гравці, які також є товаришами одноклубниками французьких гравців. Це буде чудовий півфінальний матч Євро.

Ми бачили їхні матчі, і я їх вивчав. Ми вже почали аналізувати їх".

Матч між збірними Іспанії та Франції розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.