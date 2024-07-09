Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно матчу зі збірною Іспанії.

Адрієн Рабьо висловив думку стосовно гри зі збірною Іспанії у півфіналі Євро-2024.

"Ми зробимо умови для Ламіна Ямаля максимально незручними", — цитує півзахисника Goal Com.

"Він є гравцем, який дуже добре вміє справлятися з тиском. У нього багато якостей. Він здатний грати зі своїми якостями як на клубному, так і на міжнародному рівні".

Матч між збірними Іспанії та Франції розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.