Коментар від півзахисника стосовно матчу зі збірною Іспанії.
Ламін Ямал, Getty Images
09 липня 2024, 16:34
Адрієн Рабьо висловив думку стосовно гри зі збірною Іспанії у півфіналі Євро-2024.
"Ми зробимо умови для Ламіна Ямаля максимально незручними", — цитує півзахисника Goal Com.
"Він є гравцем, який дуже добре вміє справлятися з тиском. У нього багато якостей. Він здатний грати зі своїми якостями як на клубному, так і на міжнародному рівні".
Матч між збірними Іспанії та Франції розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.