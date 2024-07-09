Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар стосовно виступів форварда на чемпіонаті Європи.

Франк Лебеф прокоментував гру Кіліана Мбаппе на Євро-2024.

"Якщо ми подивимося на окремих гравців – я думаю, що існує реальна проблема з Кіліаном Мбаппе. Якщо ти травмований і не можеш грати на 100%, можеш грати лише на 50%, то ти не повинен грати", — цитує Франка ресурс GFNF.

"Як на мене, ти не приносиш користі Франції та не приносиш користі собі, тому що тебе критикують, ти не можеш грати на своєму найкращому рівні. Я не бачу сенсу в тому, щоб грав Мбаппе, який готовий на 50% – я думаю, що Бредлі Барколя впорався б краще".

Наразі на турнірі форвард забив лише один з одинадцятиметрового удару.