Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від тренера стосовно виступів форварда.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував гру Альваро Морати.

"Моя позиція щодо Морати полягає в тому, що я повністю згоден з тим, що він говорить", — цитує Луїса ресурс COPE.

"Ставлення до нього абсолютно несправедливе. Він еталонний гравець збірної, він наш капітан, він є прикладом у всьому. Я не згоден і повністю підтримую Морату як футболіста і людину".

У півфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зіграє з Францією, матч розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.