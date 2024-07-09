Гравець збірної Нідерландів підбив підсумки Євро станом на півфінал.
ГАКПО, GETTY IMAGES
09 липня 2024, 13:58
Форвард збірної Нідерландів Коді Гакпо висловився напередодні півфіналу Євро проти Англії.
"Це був чудовий турнір для нас. Я відчуваю, що ми вже зробили крок уперед у порівнянні з чемпіонатом світу в Катарі. І я радий бути його частиною.
Зараз ми у півфіналі, і очевидно, що це не кінець турніру. Кожна команда у півфіналі просто хоче вийти у фінал. Це стосується і нас. Тож це наша мета", — сказав Гакпо.
Гра між Нідерландами та Англією відбудеться 10 липня, початок — о 22:00.