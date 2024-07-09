Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець збірної Нідерландів підбив підсумки Євро станом на півфінал.

Форвард збірної Нідерландів Коді Гакпо висловився напередодні півфіналу Євро проти Англії.

"Це був чудовий турнір для нас. Я відчуваю, що ми вже зробили крок уперед у порівнянні з чемпіонатом світу в Катарі. І я радий бути його частиною.

Зараз ми у півфіналі, і очевидно, що це не кінець турніру. Кожна команда у півфіналі просто хоче вийти у фінал. Це стосується і нас. Тож це наша мета", — сказав Гакпо.

Гра між Нідерландами та Англією відбудеться 10 липня, початок — о 22:00.