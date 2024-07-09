У 16 років та 362 дні іспанець відзначився у півфіналі Євро-2024.
Ламін Ямал, Getty Images
09 липня 2024, 22:38
У рамках півфінального матчу Євро-2024 національна збірна Іспанії зустрілася з Францією на Альянц Арені в Мюнхені.
На 21-ій хвилині цього протистояння юний іспанський вінгер Ламін Ямал зрівняв рахунок вражаючим дальнім ударом, що дозволило стати йому наймолодшим автором гола в історії проведення чемпіонатів Європи.
Ямалу вдалося досягти цього у 16 років та 362 дні, побивши рекорд швейцарця Йогана Фонлантена.
Відео гола Ламіна Ямала:
Наймолодші автори голів в історії Євро:
1. Ламін Ямал — 16 років та 362 дні (Іспанія)
2. Йоган Фонлантен — 18 років та 141 день (Швейцарія)
3. Вейн Руні - 18 років та 237 днів (Англія)
4. Ренату Санчеш - 18 років та 317 днів (Португалія)