Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за 9 липня.

Черговий день раунду плей-оф Євро-2024 підійшов до свого завершення та визначив першого півфіналіста цієї континентальної першості в Німеччині, яка виходить на фінішну пряму.

Традиційно підбиваємо підсумки дня на Євро-2024.

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024

РЕЗУЛЬТАТИ

Іспанія — Франція 2:1

Голи: Ямал, 21, Ольмо, 25 - Коло Муані, 9

Іспанія: Сімон — Навас (Вівіан, 58), Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал (Торрес, 90), Ольмо (Меріно, 76), Вільямс (Субіменді, 90) — Мората (Оярсабаль, 77)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте (Камавінга, 62), Чуамені, Рабьо (Грізманн, 63) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муані (Баркола, 63), Мбаппе

Попередження: Навас, Ямал — Чуамені, Камавінга

Найкращий гравець: Ламін Ямал (Іспанія)

ПОДІЯ ДНЯ: "АНТИФУТБОЛЬНОГО" ФІНАЛУ ЄВРО-2024 НЕ БУДЕ

Організована лінія оборони, надійний голкіпер, крутий опорний півзахисник – це все те, чим запам'ятається нам збірна Франції за підсумками своїх виступів на цьому чемпіонаті Європи.

Незважаючи на вкрай зіркову атаку з однією з головних зірок сучасного футболу в особі Кіліана Мбаппе, своєю ефектністю та результативністю на цій континентальній першості французи похвалитися не змогли, а практично всі їхні виступи були пронизані так званою "стирильністю", що рідко цінується серед нейтральних уболівальників.

Враховуючи, що в паралельному півфінальному матчі на нас чекає так само битва стилів між футбольними Нідерландами та "антифутбольною" Англією, одна радість у фанатів безперечно є вже за підсумками першого півфіналу: "антифутбольного" фіналу в нас точно не буде, адже Франція вилетіла від Іспанії! Заради справедливості, свій перший гол із гри на цьому Євро "Ле Бле" таки встигли забити...

ГРАВЕЦЬ ТА РЕКОРД ДНЯ: ЛАМІН ЯМАЛ (ІСПАНІЯ)

Головна зірочка вчорашнього вечора, а точніше вже точно зірка, — це, поза всякими сумнівами, юний вінгер збірної Іспанії та каталонської Барселони Ламін Ямал, якому днями виповниться лише 17 років.

За рахунок свого зовсім юного віку Ламін побив чисельну кількість рекордів на цьому чемпіонаті Європи, але головний підкорився йому вчора.

Ямал у 16 ​​років та 362 дні став наймолодшим автором голу в історії Євро, забивши у ворота Франції! Та ще як забивши! Адже далекий удар справді видався на диво!

Цікавий факт: Ламін Ямал зараз є фаворитом у букмекерів на те, щоб стати найкращим гравцем Євро-2024. Що це означає? Це означає, що рекорд Роналдо Назаріо є під загрозою.

Наймолодші автори голів в історії Євро:

1. Ламін Ямал — 16 років та 362 дні (Іспанія)

2. Йоган Фонлантен — 18 років та 141 день (Швейцарія)

3. Вейн Руні - 18 років та 237 днів (Англія)

4. Ренату Санчеш - 18 років та 317 днів (Португалія)

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Лише трьом гравцям вдавалося створити 15 та більше моментів для збірної Іспанії під час одного розіграшу чемпіонату Європи:

1. Сеск Фабрегас (2008)

2. Хаві (2012)

3. Ламін Ямал (2024)

- Франція програла свою першу гру на великому турнірі, коли в складі був Нголо Канте. Найдовша безпрограшна індивідуальна серія серед гравців у Європі завершилася.

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- Роналдо Назаріо є наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу, Кубка Америки чи чемпіонатів Європи, який отримав звання найкращого гравця турніру.

R9 був названий Гравцем турніру на Кубку Америки 1997 року у віці 20 років і 314 днів. Наступного року він став найкращим гравцем чемпіонату світу-1998 у віці 21 року та 297 днів.

У день фіналу Євро-2024 Ламіну Ямал виповниться 17 років і 1 день. Зараз він є фаворитом на отримання нагороди найкращий гравець турніру.