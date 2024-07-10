Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Францією.

У півфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Іспанії обіграла Францію.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ламін Ямал прокоментував виступ власної команди.

"Я в захваті від того, що ми у фіналі, але ми ще не зробили найголовнішого — не перемогли в турнірі. У цьому матчі були складні моменти для нас. Ніхто з нас не очікував, що ми пропустимо настільки рано.

Потрапити до фіналу Євро — це дійсно особливо. Я повинен допомагати своїй команді, і це те, що я намагався зробити сьогодні. Я був дуже щасливий після фінального свистка. Це мрія, яка здійснилась.

Коли ти доходиш до фіналу, ти маєш зіграти проти найсильнішого суперника. Почекаємо і побачимо, хто нам дістанеться.

Мій гол? Я цілився точно у верхній кут, куди й влучив мій удар. Це було відчуття чистого піднесення.

Я намагаюся не надто замислюватися над тим, що відбувається. Я просто хочу насолоджуватися грою і допомагати команді. Я приїхав сюди, щоб виграти всі матчі, щоб відсвяткувати свій 17 день народження в суботу тут, у Німеччині, із усіма моїми товаришами по команді!", — заявив іспанський виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.