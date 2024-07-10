Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Франції прокоментував поразку від Іспанії.

У півфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Франції поступилась Іспанії.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував виступ власної команди.

"Ми змогли швидко відкрити рахунок, що було чудовим для нас початком гри. Однак Іспанія все одно ввійшла в гру краще за нас. Ми не грали так добре, не настільки вертикально, як я хотів. Однак ми боролись до самого кінця.

Потрібно було бути максимально розслабленими й просто бити по воротах. Це те, чого нам не вистачало. Тим не менш, ми дійшли до півфіналу і знайшли спосіб забити в цій грі завдяки Коло Муані. Було б краще, якби ми грали так само ефективно, як раніше.

Водночас, у нашій команді багато молодих гравців, які допоможуть нам у майбутньому.

Жиру? Було б краще, якби він заспівав лебедину пісню в недільному фіналі. Але я все одно хочу подякувати йому за все, що він зробив", — заявив французький фахівець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.