Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Францією.
Дані Ольмо, Getty Images
10 липня 2024, 08:50
Напередодні в півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії обіграла Францію.
Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Дані Ольмо прокоментував виступ власної команди.
"Зараз ми дуже близькі до своєї мети. Фактично перебуваємо за крок до перемоги.
У нас неймовірна команда — ми дуже багато працювали, щоб досягти всього цього.
Перш за все, хочу сказати, ми заслуговуємо бути в цьому фіналі. Який чудовий матч ми щойно видали!
Суперник за фіналом? Мені все одно, хто там нам протистоятиме — Англія чи Нідерланди", — заявив іспанський виконавець.
У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.