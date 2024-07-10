Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Францією.

Напередодні в півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії обіграла Францію.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Дані Ольмо прокоментував виступ власної команди.

"Зараз ми дуже близькі до своєї мети. Фактично перебуваємо за крок до перемоги.

У нас неймовірна команда — ми дуже багато працювали, щоб досягти всього цього.

Перш за все, хочу сказати, ми заслуговуємо бути в цьому фіналі. Який чудовий матч ми щойно видали!

Суперник за фіналом? Мені все одно, хто там нам протистоятиме — Англія чи Нідерланди", — заявив іспанський виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.