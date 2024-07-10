Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Францією.

У півфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Іспанії обіграла Францію.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Ламін Ямал зараз робить речі, які натякають на те, що він може стати великим спортсменом. Але ми повинні залишатися розсудливими стосовно нього. и повинні допомогти йому, тримаючи його ноги на землі і розвиваючи його найкращим чином.

Це стосується душевного спокою і рівноваги гравця. У Стародавньому Римі, коли говорили про Цезаря, казали: "Пам’ятай, що він смертний!".

Я повинен зберігати віру в цю групу гравців. Вони завжди працюють на загальне благо. Вони дуже щедрі на працю. Це ще одна ознака того, що в нас ненаситна команда. Я пишаюсь тим, що можу керувати цими гравцями.

Я знаю, що вони можуть дати набагато більше і бути ще кращими, і я впевнений, що ми так і зробимо. Наше уявлення про футбол базується на впевненості у власних силах. Ми хочемо грати на максимумі своїх можливостей.

Ольмо? Я добре знаю, на що він здатен. Йому потрібен був лише час, щоб подолати травму, інтегруватись та відновити необхідний темп і ритм.

Я вдячний Дані за те, що він приносить нам на полі. Я вдячний за те, що можу вивести на поле 26 геніїв.

Нам пощастило, що у нас дуже молода іспанська команда з великим потенціалом і майбутнім, і Дані — один із наших флагманів сьогодні.

Водночас я впевнений, що майбутній фінал буде зовсім іншим. Проти суперників, які вимагатимуть від нас найкращої гри.

Навіть якщо це може здатися складним, нам є куди вдосконалюватись", — заявив іспанський фахівець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.