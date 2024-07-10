Гаррі Кейн прокоментував матч зі збірною Нідерландів. 

"Веггорст і Гакпо? Це два форварди абсолютно різного складу", — цитує Гаррі офіційний сайт УЄФА. 

"Кожен з них додає у гру команди щось своє. Вони обоє хороші. 

Якщо голландці дійшли до півфіналу, то це означає, що вони добре виконують свою роботу. 

Сподіваємось, у матчі з нами вони опиняться у тіні, але для цього нам треба буде серйозно постаратися". 

Матч між збірними Нідерландів та Англії розпочнеться 10 липня о 22:00 за київським часом. 