Форвард висловив думку стосовно півфіналі чемпіонату Європи.
Гаррі Кейн, Getty Images
10 липня 2024, 09:34
Гаррі Кейн прокоментував матч зі збірною Нідерландів.
"Веггорст і Гакпо? Це два форварди абсолютно різного складу", — цитує Гаррі офіційний сайт УЄФА.
"Кожен з них додає у гру команди щось своє. Вони обоє хороші.
Якщо голландці дійшли до півфіналу, то це означає, що вони добре виконують свою роботу.
Сподіваємось, у матчі з нами вони опиняться у тіні, але для цього нам треба буде серйозно постаратися".
Матч між збірними Нідерландів та Англії розпочнеться 10 липня о 22:00 за київським часом.