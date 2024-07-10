Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард висловив думку стосовно півфіналі чемпіонату Європи.

Гаррі Кейн прокоментував матч зі збірною Нідерландів.

"Веггорст і Гакпо? Це два форварди абсолютно різного складу", — цитує Гаррі офіційний сайт УЄФА.

"Кожен з них додає у гру команди щось своє. Вони обоє хороші.

Якщо голландці дійшли до півфіналу, то це означає, що вони добре виконують свою роботу.

Сподіваємось, у матчі з нами вони опиняться у тіні, але для цього нам треба буде серйозно постаратися".

Матч між збірними Нідерландів та Англії розпочнеться 10 липня о 22:00 за київським часом.