Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
10 липня 2024, 09:56
Макрон про збірну Франції: Вони вивели нас до 1/2 фіналу Євро та змусили тремтіти до фінальної секунди
Президент прокоментував поразку команди Дідьє Дешама.
Еммануель Макрон, Getty Images
10 липня 2024, 09:56
Еммануель Макрон висловив думку стосовно поразку збірної Франції в матчі з Іспанією.
"Вони вивели нас до 1/2 фіналу Євро та змусили тремтіти до фінальної секунди", — написав президент у Twitter.
"Дякую, "сині". Вітаємо наших іспанських друзів".
В матчі зі збірною Іспанії Франція програла з рахунком 1:2.