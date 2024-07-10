Еммануель Макрон висловив думку стосовно поразку збірної Франції в матчі з Іспанією. 

"Вони вивели нас до 1/2 фіналу Євро та змусили тремтіти до фінальної секунди", — написав президент у Twitter. 

"Дякую, "сині". Вітаємо наших іспанських друзів". 

В матчі зі збірною Іспанії Франція програла з рахунком 1:2. 

 