Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Франції прокоментував поразку від Іспанії.

У півфіналі чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Франції поступилась Іспанії.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Les Bleus" Вільям Саліба прокоментував виступ власної команди.

"Ми розчаровані цим результатом, тому що могли б виступити краще. Ми забили першими, але після цього пропустили два м’ячі.

Чесно кажучи, суперники були кращими за нас, і ми повинні прийняти це. Це важко, але так воно і є.

Ми віддали все, щоб відігратись, але цього так і не сталось", — заявив французький виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.