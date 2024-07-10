Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував поразку від Іспанії.

Напередодні в півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Франції поступилась Іспанії.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Антуан Грізманн прокоментував виступ власної команди.

"Нам не вистачало надійності в обороні й швидкості ніг. Вони були кращими за нас, напевно, у всьому.

Ми знали, що вони багато б’ють здалеку, і ми також били здалеку. Ми знали, що Ямал — лівша, і ми перекривали його ліву ногу.

Відновлена рівність за рахунком боляче вдарила по нас, а другий гол через чотири хвилини взагалі вбив. Це футбол, нам сьогодні знову чогось не вистачало.

Витримка була нашою сильною стороною від самого початку, але ми програли дійсно великій іспанській команді. Ніяких виправдань про те, що нам не вистачило свіжості ніг чи щось подібне, бо й суперники грали в додатковий час у чвертьфіналі.

Але вони були кращими у всьому. Ми добре відіграли в першій 20-хвилинці, але, можливо, через це поставились до гри недостатньо розсудливо", — заявив французький виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.