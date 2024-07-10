Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував поразку від Іспанії.

Збірна Франції Напередодні в півфіналі чемпіонату Європи-2024 поступилась Іспанії.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.

"Вони грали краще, аніж ми. Чи великою була різниця? Треба ще раз подивитись гру. Ми пропустили два швидкі голи, і в другому таймі в нас були шанси відігратись, але ми їх не використали.

Чому я грав без маски? Я запитав лікаря, чи можу я обійтись без неї сьогодні, і він сказав, що я вже можу робити те, що захочу.

Турнір для нас був провальним. Я хотів стати чемпіоном Європи, а ми не стали. Але це футбол. Треба рухатись далі.

Це був довгий рік, і тепер я йду у відпустку, щоб хоч трохи відпочити, що піде мені на користь. Якісь фізичні чи психологічні проблеми? Ні, це просто кінець сезону.

У футболі не можна все занадто ускладнювати. Ти або граєш добре, або ні. Я не грав добре на цьому турнірі, і тепер ми їдемо додому. Ось і все — так просто. Мені треба відпочити. А потім я поїду відкривати для себе нове життя.

Бредлі Баркола наприкінці гри виконав чудову роботу. Він віддає мені пас. Я обійшов захисника захисника й добре пробив. У такому моменті, я думаю, мені потрібно забивати. Як мінімум, треба хоч влучити у ворота. Але ні.

Це шалено дратує, проте така сувора реальність футболу. Рахунок 1:2, і ми їдемо додому", — заявив французький виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.