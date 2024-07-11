Черговий день раунду плей-оф Євро-2024 підійшов до свого завершення та визначив другого півфіналіста цієї континентальної першості в Німеччині, яка виходить на фінішну пряму.

У фінальному матчі чемпіонату Європи на нас чекає протистояння між Іспанією та Англією, а ми традиційно підбиваємо підсумки дня цієї спливаючою континентальної першості.

Нідерланди — Англія 1:2

Голи: Сімонс, 7 - Кейн, 18 (пен), Воткінс, 90

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс (Броббі, 90), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 90), Рейндерс — Мален (Веггорст, 46), Депай (Корнеліс Марія Веерман, 35), Гакпо

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака (Галлагер, 90), Мейну (Конса, 90), Райс, Тріпп'єр (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 81)

Попередження: Думфріс, Ван Дейк, Сімонс — Беллінгем, Сака, Тріпп'єр

ПОДІЯ ДНЯ: ФУТБОЛ ВІД АНГЛІЇ

Як і передбачалося, справжню збірну Англії ми побачимо вже в заключних стадіях цього Євро-2024, і проти першого ж дійсно серйозного і сильного суперника команда "трьох левів" продемонструвала і контроль м'яча, і свій атакуючий потенціал.

Адже хіба хтось зможе дорікнути англійцям за "нудну" гру за підсумками протистояння з Нідерландами? Навряд чи. Навпаки, те, що очікувалося від "помаранчевих", ми бачили переважну кількість часу саме від команди Гарета Саутгейта — вони грали першим номером.

Так, англійці вміють грати у футбол, якщо хтось сумнівався. Але робитимуть вони це тоді, коли їм буде потрібно. У протилежному випадку на цей футбол їм просто не вистачило б фізичних кондицій на всю дистанцію. А ми тепер чекаємо на не менш цікавий фінал.

ГОЛ ДНЯ: ХАВІ СІМОНС

А як же все добре починалося для збірної Нідерландів...

Вже на сьомій хвилині зустрічі Хаві Сімонс відібрав м'яч у Деклана Райса на чужій половині поля, здійснив сольний прохід та з останніх сил наважився на удар з-меж штрафного майданчика, з яким не зміг впоратися Джордан Пікфорд.

Гол вийшов дійсно ефектний! Більше того, він став дебютним для Хаві на чемпіонатах Європи, проте можемо поспорити, що талановитий нідерландський плеймейкер не вагаючись обміняв би цей забитий м'яч на путівку до фіналу... Але... Але...

ДЖОКЕР ДНЯ: ОЛЛІ ВОТКІНС

Головна краса збірної Англії – це неймовірні виконавці на кожній із позицій. Ще більш важливо — Гарет Саутгейт не боїться замінити "незамінного" Гаррі Кейна на 81-й хвилині на одного з найкращих бомбардирів АПЛ в особі Оллі Воткінса.

І саме форвард Астон Вілли другим торканням у результативній атаці приніс "трьом левів" і переможний гол у компенсований час, і путівку до фіналу Євро-2024.

Окремо відзначимо і Коула Палмера, який вийшов замість Філа Фодена. Саме лідер Челсі віддав результативну передачу на Оллі, при цьому абсолютно не можна сказати, що Фоден провів ще один непоказний матч — навпаки, талант Ман Сіті був одним із найкращих на полі того вечора. Усі були найкращими у складі збірної Англії.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Якщо коментатор матчу емоційно дивується призначеному пенальті та вважає це "скандальним епізодом", то це і близько не означає, що пенальті не було, або що це справді є "скандальним епізодом".