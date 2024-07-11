Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний арбітр провів уже три матчі на цьому турнірі.

Напередодні за підсумком матчу Нідерланди — Англія (1:2) було визначено пару фіналістів чемпіонату Європи-2024.

Нідерланди — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

За кілька днів до протистояння організатори турніру з УЄФА оголосили бригаду арбітрів, які обслуговуватимуть майбутнє протистояння.

Її очолив 35-річний француз Франсуа Летесьє з міста Беде.

Допомагатимуть йому в якості лайнсменів Сіріль Муньє та Мехді Рамуні, тоді як резервним асистентом буде Томаш Лісткевич з Польщі.

Четвертим рефері призначено Шимона Марциняка з Польщі.

За VAR відповідатимуть Жером Брізар та Віллі Делажо, який допомагатиму Массіміліано Ірраті з Італії.

Летесьє в кар’єрі має досвід роботи на поточному Євро, молодіжному чемпіонаті світу-2023 в категорії U-20, Лізі націй УЄФА, Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Суперкубку УЄФА та внутрішніх змаганнях Франції різного ґатунку.

Франсуа судив матч збірної Іспанії проти Грузії в 1/8 фіналу Євро-2024 (4:1).

На його рахунку також матч іспанців у Лізі націй УЄФА-2022/23 проти Чехії (2:2), тоді як з Англією він не перетинався.

Фінал чемпіонату Європи-2024 відбудеться в Берліні 14 липня, о 22:00.