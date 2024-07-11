Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На іспанців чекає випробування прагматичними англійцями.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про національну команду Англії напередодні фіналу Євро-2024. Його слова наводить іспанське видання AS.

"Англія має набір дуже хороших футболістів, у них сильна команда. Немає потреби перераховувати найсильніших гравців нашого суперника, нам потрібно бути кращою версією самих себе, якщо ми хочемо виграти фінал.

Ми збираємося завершити турнір, пройшовши через всі великі команди цього змагання, і по-іншому й бути не могло. Двоє найкращих виходять у фінал. Ми повечеряли, подивилися гру, а потім, більш зібрано у своєму кабінеті, більш спокійно її проаналізували. Тепер починається наш робочий день із більш детальним аналізом Англії.

Кого я б хотів бачити у фіналі — Англію чи Нідерланди? Це дві великі команди. На початку турніру вони були серед тих збірних, які претендують на титул, і саме це і сталося. Англія дуже потужна країна з досвідченими і дуже загартованими гравцями. Це буде дуже важка і вимоглива гра", — заявив іспанський фахівець.