Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мурат залишиться на посаді керманича швейцарської національної команди.

Мурат Якин оновив свою угоду зі збірною Швейцарії, передає офіційний сайт швейцарської футбольної асоціації (SFV).

Якин очолює команду з серпня 2021 року. З того часу команда провела під його керівництвом 39 матчів (В17, Н13, П9; 65:46).

Разом із 49-річним керманичем швейцарці дісталися чвертьфіналу плей-оф Євро-2024, де поступилися збірній Англії у серії пенальті.

Наразі невідомо, якою є тривалість нових контрактів з Якином і його асистентом Джорджо Контіні. Однак, у SFV зазначили, що додаткова інформація щодо оновлення угод із швейцарськими спеціалістами буде надана в понеділок, 15 липня.