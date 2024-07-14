Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На Англію чекає надважкий двобій.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відвідав передматчеву прес-конференцію напередодні фінального двобою Євро-2024 з національною командою Іспанії. Цитує англійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Всі здорові, ми з нетерпінням чекаємо цього випробування. Очевидно, що за останні кілька тижнів команда спрогресувала. Я повинен сказати, що працювати з цими гравцями — велика честь для мене. Тепер у нас є приголомшлива можливість досягти того, до чого ми так прагнули всі ці роки.

Гравцям не потрібна мотивація для таких матчів. Нам потрібно зробити так, щоб дрібниці, які все вирішують у таких іграх, склалися на нашу користь. У такі вечори все потрібно робити правильно.

Ми знаємо, що цей трофей означатиме для всіх вдома і для нас, як команди — не тільки для цього складу, а й для всіх гравців, які брали участь у цьому турнірі, і для всього персоналу. Вони всі зробили свій внесок у формування цієї команди. Ми хотіли б подарувати всім особливий вечір.

Я не вірю в казки, але вірю в мрії. У нас були великі мрії, але тепер потрібно втілити їх у життя. Шлях, який ми пройшли, ці пізні голи, пенальті — все просто так не відбувається. Ми повинні показати ту гру, яка нам потрібна. Найголовніше зараз — це наша гра у фіналі.

В Іспанії дуже ясна манера гри. У них зіграна команда, яка дуже добре пресингує, по-справжньому інтенсивно. Вони дуже добре володіють м'ячем, тому нам треба грати максимально організовано. Але ми також добре контролювали м'яч, особливо в останніх кількох матчах.

Підготовка до серії пенальті? Я вважаю, що це навичка, яку ти завжди застосовуєш під тиском, але яку можна тренувати й удосконалювати. Ми хотіли взяти цей процес під контроль і взяти на себе відповідальність за нього. Ми виграли три з чотирьох останніх серій пенальті, і це велике досягнення. Ми повинні бути готові на випадок, якщо це знадобиться знову.

Ті важкі вечори (поразки в півфіналі Євро-1996 в якості гравця та фіналі Євро-2020 в якості тренера — ред.) навчили мене того, що у футболі все може змінюватися дуже швидко. Різниця між перемогою та поразкою така мала. Це розширило мій погляд на життя, тому що є речі важливіші за футбол. Зараз я не боюся того, що може трапитися, тому що вже пройшов через все. І я хочу, щоб гравці відчули цю відсутність страху. Ми хочемо, щоб вони були найкращими версіями самих себе. Якщо ми не боїмося програти, це дає нам більше шансів на перемогу", — сказав Саутгейт.

Раніше головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте висловися про фінал Євро-2024.

Нагадаємо, фінал Євро між збірними Іспанії та Англії відбудеться 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.