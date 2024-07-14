Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійці жадають здобути кубок Анрі Делано.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн напередодні фінального матчу з Іспанією поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я надзвичайно схвильований перед фіналом. Ми на тому етапі, коли до гри все підготовлено. Буде хвилювання — нервозність наростає, але в кінцевому рахунку після виходу на поле треба буде просто робити все можливе для своєї країни.

Готуємося єдиною командою. Можливо, хтось окремо подивиться нарізки індивідуальних дуелей, які їх очікують у грі. Головна суть у тому, щоб, вийшовши на поле, якнайкраще виконати план на гру.

Євро-2020? Було, звичайно ж, важко програти у фіналі. Що це дає, особливо тим із нас, хто в ньому брав участь, то це можливість правильно сформувати свій настрій з погляду того, що може чекати попереду на тлі медійного галасу навколо гри. І, мабуть, просто краще зберігати спокій у такій ситуації.

Команда повірила в себе. У цьому немає жодних сумнівів. У будь-які казки я не вірю, але, те, як турнір йшов для нас, зміцнило віру в себе і нашу здатність тримати удар. Ці якості мають важливе значення для перемог на великих турнірах.

Перемога у фіналі для нас значить все — ось так просто. Все і для мене особисто, і для команди. Завоювати титул для своєї країни — це дуже важливо, і у нас є можливість це зробити

Ні для кого не секрет, що я поки не вигравав командних трофеїв. Завтра у мене є шанс завоювати один із найбільших. Ми готові грати проти кого завгодно. У нас були важкі періоди на цьому турнірі, але ми все одно проходили кожного суперника. Це зміцнює нашу величезну віру і стійкість — і те, і інше дуже потрібно у фіналі", — сказав Кейн.

Раніше головний тренер Англії Гарет Саутгейт висловився про фінальну гру з Іспанією.

Нагадаємо, фінал Євро між збірними Іспанії та Англії відбудеться 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.