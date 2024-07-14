Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник "Трьох левів" віддав належне супернику по фіналу.

Нападник збірної Англії Оллі Воткінс поділився своєю думкою про гру національної команди Іспанії на чемпіонаті Європи-2024. Цитує англійця офіційний сайт УЄФА.

"В іспанців були непрості матчі на цьому турнірі. Напевно, це найкраща команда на цьому Євро. У них молоді та дуже динамічні нападники. Вони сповнені впевненості та завжди націлені на ворота. Родрі — неймовірний гравець. Але й у нас є гравці найвищого класу. Ми здатні забивати з будь-якого положення. Це буде дуже захопливий матч, і мені не терпиться взяти в ньому участь.

На груповому етапі ми показали не найкращий футбол — не треба бути генієм, щоб це зрозуміти. Головне, що ми не програвали та додавали по ходу турніру. Англія контролює хід матчів. Ми не розвалимося, якщо пропустимо першими. Наша команда продемонстрували згуртованість: всі готові старанно працювати, як одне ціле. Ми стаємо сильнішими. Сподіваюся, нам вдасться завершити розпочате.

Хлопці, які не виходили на поле, теж зіграли важливу роль. Вони справжні професіонали. Ми всі боремося один за одного. Думаю, що це згуртувало нашу команду. Всі прекрасно розуміють, що навколо нас великий ажіотаж. Вся країна чекає на фінал. Зараз ми всі зосереджені тільки на цій грі.

Гол у ворота Нідерландів? Фантастичне відчуття. Я постарався, як слід насолодитися цим голом, тому що такі моменти трапляються рідко. Вірю, що наполегливою працею та самовіддачею можна налаштувати себе на що завгодно. Це і сталося зі мною в середу", — сказав Воткінс.

Раніше капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився про фінал Євро-2024.