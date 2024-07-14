Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рафа довгий час працював у Англії.

Колишній головний тренер Ліверпуля, Челсі, Ньюкасла та Евертона Рафаель Бенітес поділився думкою про збірну Англії напередодні матчу з Іспанією у фіналі чемпіонату Європи-2024. Цитує досвідченого фахівця AS.

"Коли я приїхав до Англії, тренером збірної був Ерікссон, і вже ходили розмови про те, що півзахист стане більш збалансованим завдяки Джеррарду та Лемпарду. Але тактики не вистачало. Мало-помалу ми, іноземці, прищепили її англійцям.

Я поставив Джеррарда праворуч, а Капелло ставив його ліворуч, поки я не перемістив його за Фернандо Торреса. Ось, наприклад, Скотт Паркер був чудовим гравцем, як і зараз Райс. Але вони не є чистими позиційними півзахисниками", — сказав Бенітес.

Раніше головний тренер Англії Гарет Саутгейт висловився про фінальну гру з Іспанією.