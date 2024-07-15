Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Четверта перемога іспанців!

Завершився Євро-2024, а його переможцем стала збірна Іспанії. У фіналі команда обіграла збірну Англії з рахунком 2:1.

Таким чином, Іспанія стала чемпіоном Європи вчетверте. До цього команда вигравала континентальну першість у 1964, 2008 і 2012 роках.

Іспанія обійшла Німеччину і стала рекордсменом за кількістю титулів чемпіонату Європи. Німці завойовували трофей у 1972, 1980 і 1996 роках.

Нагадаємо, Англія не ставала чемпіоном Європи. Команда програла обидва фінали — у 2021 і 2024 роках.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.