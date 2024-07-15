Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник підбив підсумки чемпіонату Європи-2024.

Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу Іспанії у фіналі Євро-2024.

"Не можна бути щасливішим, я дивлюся на вболівальників, гравців... Сьогодні був чудовий день, команда заслужено виграла чемпіонат Європи, і сьогодні я пишаюся ще більше. Сподіваюся, що цей імпульс послужить тому, щоб ставати кращими з кожним днем.

Іспанія провела бездоганний турнір? Завжди можна стати кращими, в цьому і полягає наша мета. Перевага цієї команди в тому, що ми завжди думаємо, як стати трохи кращими. Ми доб'ємося цього, тому що ці гравці є прикладом для всіх, вони дуже хороші", — сказав Де ла Фуенте.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.