Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Англії прокоментував поразку від Іспанії.

Збірна Англії напередодні поступилась у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 Іспанії.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "трьох левів" Коул Палмер поділився власними враженнями від протистояння.

"Іспанія була блискучою впродовж усього турніру. Усі бачили, на що вони здатні, тож я можу тільки привітати суперників із цією перемогою.

Ми дійшли до ще одного фіналу, були позитивні моменти, але всі хотіли зробити ще один крок далі.

Ми розчаровані тим, що нам це не вдалось", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.