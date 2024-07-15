Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Англією.
Мікель Оярсабаль, Getty Images
15 липня 2024, 09:00
Збірна Іспанії напередодні перемогла Англію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024.
Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024
Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Мікель Оярсабаль поділився власними враженнями від протистояння.
"Я просто робив свою роботу і мені пощастило забити переможний гол. Якщо це все ж таки сталось... то це — найкраще відчуття з можливих.
Мені було важко повертатись до гри через травму, тому ця радість особлива після всього, через що я пройшов.
Сьогодні настала й моя черга забивати гол, але ця перемога була здобута за рахунок кожного та для кожного іспанця.
Ми одна команда — одна велика сім’я", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.