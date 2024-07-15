Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Англією.

Збірна Іспанії напередодні перемогла Англію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Мікель Оярсабаль поділився власними враженнями від протистояння.

"Я просто робив свою роботу і мені пощастило забити переможний гол. Якщо це все ж таки сталось... то це — найкраще відчуття з можливих.

Мені було важко повертатись до гри через травму, тому ця радість особлива після всього, через що я пройшов.

Сьогодні настала й моя черга забивати гол, але ця перемога була здобута за рахунок кожного та для кожного іспанця.

Ми одна команда — одна велика сім’я", — заявив іспанський виконавець.