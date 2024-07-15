Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Англією.

Напередодні збірна Іспанії перемогла Англію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ніко Вільямс поділився власними враженнями від протистояння.

"Зараз ми не зовсім усвідомлюємо, що ми щойно зробили. Завтра ми повертаємось до Іспанії, і тоді ми зможемо насолодитись цією перемогою разом із уболівальниками, які завжди дарували нам любов і тепло. Ми увійшли в історію.

Кожен футболіст мріє про такий момент. Це для всіх, хто вірив у мене з самого початку.

Я завжди намагаюсь зробити все можливе, щоб допомогти своїй команді. Це правда, що люди зараз дізнаються мене і більше поважають. Я дуже ціную цю повагу.

Я працюю щодня, щоб бути одним із найкращих на своїй позиції.

Ямал? Ламін — неймовірний гравець, як ви всі бачили впродовж цього турніру. Для нього немає меж. Окрім того, що він хороший гравець, він ще й чудова людина.

Я зараз відчуваю ейфорію, дуже щасливий. Усі люди довкола нас заслуговують на це: наші сім’ї, уболівальники.

Ми — чемпіони Європи, а тепер ми їдемо на чемпіонат світу-2026 і намагатимемось перемогти. Ми багато страждали заради цього.

У Англії є гравці, які можуть змінити ситуацію на полі в будь-який момент, але ми змогли їм протистояти. Ніхто не зміг нас перемогти. Ми були чудовою командою на цьому турнірі", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що нападник Іспанії Ніко Вільямс став найкращим гравцем фінального матчу.