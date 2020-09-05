Фавориты противостояний

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Сборная Португалии в рамках первого тура Лиги наций сыграет против сборной Хорватии.

Португалия — Хорватия

Суббота, 5 сентября, 21:45. Порту, стадион Драгау. Арбитр – Давиде Масса (Италия). Прямая трансляция на ТК Футбол 2.

Действующие чемпионы Европы начнут для себя турнир поединком против хорватов. Последними официальными играми для команды Сантуша были отборочные поединки Евро-2020, где португальцы уступили первое место в группе сборной Украины. Хорватия же успела провести товарищеский поединок против Грузии в ноябре и добыла победу со счетом 2:1. Сложно предположить, кто находится в лучшем функциональном состоянии.

Фаворитом этого противостояния считается сборная Португалии. Так, компания Фаворит оценивает ее шансы на победу коэффициентом 2,07. Шансы на успех хорватов оцениваются в 4,05, тогда как коэффициент на ничью составляет 3,3.

Напомним, матч Португалия — Хорватия состоится в субботу, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.