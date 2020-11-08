Фавориты противостояний

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В поединке седьмого тура Серии А Аталанта в принципиальном противостоянии сразится с Интером.

Аталанта — Интер

Воскресенье, 8 ноября, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Обе команды претендуют по итогам сезона как минимум на зону Лиги чемпионов. Более того, как Интер, так и Аталанту можно рассматривать в качестве полноценных претендентов на чемпионский титул, а потому очные противостояния будут крайне важны для обеих команд. Тем более, что в Серии А команды уже допустили ряд осечек, что лишь повышает важность очков, которые будут стоять на кону.

Аталанта посреди недели потерпела разгромное поражение в рамках Лиги чемпионов. Подопечные Гасперини на своем поле уступили со счетом 0:5 Ливерпулю, усложнив себе задачу с выходом в плей-офф турнира.

Интер также разочаровал своих поклонников. Команда Конте в тяжелом противостоянии на выезде уступила мадридскому Реалу, и для "нерадзурри" сейчас самая тяжелая ситуация в своей группе.

Букмекеры в поединке отдают предпочтение Интеру. Так, компания Фаворит предлагает на победу "нерадзурри" коэффициент 2,28. Победа Аталанты оценивается в 2,97, а ничейный результат — в 3,90.