Фавориты противостояний

Кто же победит в битве гигантов?

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Испании дома примет сборную Германии.

Испания — Германия

17 ноября, вторник, 21:45. Эстадио Ла Картуха Де Севиль, Севилья. Андреас Экберг (Швеция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах Футбол 2.

Главная интрига этого квартета для нейтрального болельщика — кто же займет первое место и выйдет в плей-офф. Испания после сенсационной ничьей со Швейцарией в прошлом туре утратила лидерство в группе и пропустила Германию вперед. Это осложнило задачу команде Луиса Энрике и теперь в последнем матче для выхода в финальную часть ей нужно только побеждать.

Немцев же, в свою очередь, вполне устроит и ничья, что позволяет главному тренеру Йоахиму Леву выбирать тактику среди нескольких. А вот его визави не остается ничего, кроме как играть первым номером и отправлять своих футболистов в атаку. Конечно же, атакующая игра испанцев позволит немцам находить свободные зоны, что может быть убийственным для хозяев, учитывая наличие в стане соперника таких быстроногих игроков, как Сане, Гнабри или Вернер.

Победитель сегодняшней встречи отправится прямиком в полуфинал Лиги наций, а это, согласитесь, прекрасная мотивация в довесок к такой громкой вывеске.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Испании. Так, компания Фаворит предлагает на победу "фурии роха" коэффициент 2,37. Успех гостей оценен в 3,00, а ничья — в 3,60.

Матч Испания — Германия состоится 17-го ноября в Севилье, на Олимпийском стадионе. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями игры вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.