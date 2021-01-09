Фавориты противостояний

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В рамках пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги в Лейпциге состоится противостояние между местным РБ Лейпциг и дортмундской Боруссией, которые в равной степени желают в этом сезоне в очередной раз навязать борьбу за титул мюнхенской Баварии.

РБ Лейпциг — Боруссия Д

Суббота, 9 января, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена. Прямая трансляция на сервисе Megogo

Дистанция между командами в турнирной таблице уже выросла до шести пунктов в пользу подопечных Юлиана Нагельсманна, да и текущая форма у "красных" быков является одной из лучших среди коллективов в верхней части турнирной таблицы. К тому же, нельзя не отметить тот факт, что РБ пропустил в свои ворота наименьшее число мячей в этом сезоне, до сих пор не добравшись до двухзначного значения в данном показателе.

Атакующая линия — одна из немногих зон, в которой у Боруссии Дортмунд не наблюдается серьезных проблем от самого старта футбольного года. Однако "шмели" уже успели поменять главного тренера в недавнем прошлом, поэтому под руководством Эдина Терзича все еще проходят адаптацию к новым требованиям. Результаты соответствующие: Боруссии пришлось компенсировать поражение Униону Берлин победами над Айнтрахтом Брауншвейг и Вольфсбургом (дважды по 2:0).

Букмекеры считают фаворитом встречи РБ Лейпциг. Так, компания Фаворит предлагает на победу "красных быков" 2,36. Победа дортмундцев оценена 3,0, а ничья — в 3,55.