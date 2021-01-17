Фавориты противостояний

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В рамках девятнадцатого тура английской Премьер-лиги в Ливерпуле состоится противостояние между местным одноименным клубом и Манчестер Юнайтед, которые в равной степени желают закрепиться на первой строчке турнирной таблицы уже по итогам данного тура.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 17 января, 18:30. Ливерпуль, Энфилд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports

Ливерпуль продолжает оставаться наиболее результативной командой английского первенства, однако в последнее время команде Юргена Клоппа не удается банально поразить ворота соперников. Саутгемптон и Ньюкасл в двух предыдущих матчах сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, в результате чего "красные" серьезно недобрали очков, позволив извечным оппонентам обойти себя в турнирной таблице.

Манчестер Юнайтед не так уж и сильно отстал от Ливерпуля в плане результативности (34 против 37 забитых мячей), но в предшествующих поединка показал прекрасную форму. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сумели стабилизировать собственную игру, благодаря чему очки на их счет начали записываться с завидным постоянством. "Красные дьяволы" — лидер чемпионской гонки на данный момент и есть большие сомнения, что ни имеют желание покинуть этот почетный пост.

Букмекеры считают фаворитом встречи Ливерпуль. Так, компания Фаворит предлагает на победу "красных" коэффициент 1,99. Победа команды из Манчестера оценена в 3,85, а ничья — в 3,70.