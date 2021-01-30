Фавориты противостояний

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В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Суббота, 30 января, 19:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Обе команды находятся в неплохой форме, но в последнее время есть чего опасаться. Команда Микеля Артеты подходит к матчу с шестиматчевой серией без поражений в АПЛ, а настроение им могло подпортить лишь поражение в Кубке Англии против Саутгемптона (0:1), с которым также была последняя игра в чемпионате Англии и она закончилась со счетом 3:1 в пользу "канониров".

Что касается "красных дьяволов", то у них все было гладко до последнего тура АПЛ, в котором команда Оле-Гуннара Солскьяера уступила аутсайдеру чемпионата — Шеффилду Юнайтед (1:2). До этого их последним поражением в АПЛ был как раз матч против Арсенала в седьмом туре, где лондонцы победили со счетом 1:0.

Таким образом, подопечные Солскьяера получают возможность реабилитироваться за поражение на старте сезона и еще больше укрепить свои амбиции на чемпионский титул. В настоящее время они отстают на один балл от Манчестер Сити, но у "горожан" на одну игру меньше. Арсенал в свою очередь идет девятым и вся борьба за еврокубки еще впереди.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Юнайтед. Так, компания Фаворит предлагает на победу "манкунианцев" коэффициент 2,52. Победа Арсенала оценена в 2,89, а ничейный результат — в 3,45.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.