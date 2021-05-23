Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках центрального поединка 38-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта на поле стадиона Атлети Адзурри д’Италия будет принимать Милан.

Аталанта — Милан

воскресенье, 23 мая, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Главный арбитр — Маурицио Мариани (Априлия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Календарь национального первенства подготовил для пары из лидирующей группы команд очное противостояние, от результата которого зависит уж слишком много вариантов итогового расположения команд в зоне еврокубков. Бергамаская Аталанта имеет наибольшие шансы на вторую строчку турнирной таблицы, так как опережает ближайшего преследователя, которым является их соперник по отчетной дуэли, на два очка. Как видим, позиции коллектива Джан Пьеро Гасперини далеко не абсолютны, и он еще может оказаться на четвертом месте, если оступится, а Наполи одержит победу в домашней игре против Вероны.

В отличии от "Богини", команда Стефано Пьоли может потерять все, к чему шла весь "пандемический" сезон. "Россонери" явно не хотят выступать в следующем году в Лиге Европы УЕФА, да и их игра в текущем сезоне, особенно — в стартовой его части, явно заслуживает на большее признание. Однако, одним неудачным выступлением Милан может быть отправлен на пятую строчку, что можно будет воспринимать как провал. Проблема состоит в том, что "красно-черные" лишены иных вариантов, кроме как в обязательном порядке добыть победу, однако есть сомнения, что Аталанта бросила все силы на безуспешный финал Кубка Италии против Ювентуса (1:2) в середине текущей недели.

Букмекеры считают фаворитом встречи Аталанту. Так, компания Фаворит предлагает на победу "оробичи" коэффициент 2,37. Победа Милана оценена в 2,50, а ничейный результат — в 4,20.

Матч Аталанта — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.