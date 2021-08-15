Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках первого тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм в центральном поединке уик-энда будет принимать Манчестер Сити.

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Воскресенье, 15 августа, 18:30. Стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия). Трансляция — телеканал Setanta Sports.

Нуну Эшпириту Санту из ламповой португальской атмосферы Вулверхэмптона в это межсезонье перебрался на все еще остающуюся выжженной после ухода Жозе Моуриньо землю. Работать в Тоттенхэме, когда из него вот-вот уйдет главный голеадор — Харри Кейн — наверное, такого нельзя пожелать ни одному из специалистов. Но раз уж португалец взялся, то сразу и получил на свою голову испытание действующим чемпионом страны, в котором его коллектив будет явным андердогом.

Впрочем, как мы уже знаем, у Манчестер Сити точно будет на один возможный завоеванный трофей меньше в этом сезоне. Поражение от Лестера на последних минутах матча за Суперкубок Англии произошло на фоне колоссальных проблем с кадровым подбором у "горожан", поэтому Гвардиола особо и не расстроился от этого факта. С таким отношением английской публики к данному трофею, это и не мудрено. Главной же задачей в этом году Сити вновь видят победу в Лиге чемпионов. Очевидно, что более сотни миллионов евро за Джека Грилиша и, в потенциале, еще большая сумма за Харри Кейна — это траты не ради очередного чемпионского титула, сколько бы прибыли в обратную сторону от не возвращал.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Сити. Так, компания Фаворит предлагает на победу "небесно-голубых" коэффициент 1,71. Победа лондонского Тоттенхэма оценена в 5,65, а ничейный результат — 3,94.