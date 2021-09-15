Фавориты противостояний

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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер сыграет против мадридского Реала.

Интер — Реал

Среда, 15 сентября, 22:00. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Трансляция на Megogo.

Мадридский коллектив на минувших выходных отметил возвращение на Сантьяго Бернабеу, спустя полуторагодичную паузу, однако этот факт может оказать лишь психологическую поддержку команде Карло Анчелотти во время выезда в Италию, в то время как сам поединок против Сельты из Виго будет куда более информативным (5:2). Как показала практика, перед нами все еще предстает Реал, который может на ровном месте привозить голы в свои ворота, однако в то же самое время сам же и способен вытаскивать себя из действительно серьезных передряг.

Будут ли "галактикос" играть в аналогичном стиле на международной арене? Очевидно, что нет, так как ставки тут гораздо выше, чем в рядовом матче испанской Ла Лиги, а еще "бланкос" прекрасно помнят, чем завершилась их конкуренций с теми же Интером и донецким Шахтером в прошлом сезоне, и какими проблемами очные матчи с конкурентами в итоге оборачивались.

Что же касается Интера, то смена главного тренера, пока что, не сильно сказалась на позициях команды на внутренней арене. "Змеи" выиграли два матча Серии А до паузы на матчи национальных сборных, но сыграли вничью в Генуе против Сампдории на прошлых выходных (2:2). Действительно крепких соперников Симоне Индзаги на своем пути в Милане еще не встречал, поэтому предстоящая игра и для него также окажется своеобразным экзаменом.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги. Так, компания Фаворит предлагает на победу Интера коэффициент 2,50, тогда как вероятность успеха Реала оценена в показатель 2,85. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,50.

Напомним, матч Интер — Реал начнется 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени.