Розповідаємо про становище нападника у "Королівському клубі".

Ще рік тому Вінісіус Жуніор був на піку своєї форми. У сезоні-2023/24 він допоміг Реалу виграти і Лігу чемпіонів, і Ла Лігу, зробивши 35 результативних дій у 39 матчах. Уболівальники обожнювали його настільки, що навіть після приходу Кіліана Мбаппе наполягали: місце на лівому фланзі має залишитися за бразильцем.

Керівництво клубу також було у захваті. Воно навіть не розглядало привабливі пропозиції з Саудівської Аравії, коли місцеві клуби намагалися переманити Вінісіуса. Новий сезон він починав серед головних фаворитів на Золотий м’яч, і здавалося, що його талант нарешті розкрився на повну.

Але зараз, після непростої кампанії-2024/25, настрої зовсім інші. За словами кількох джерел, які побажали залишитися анонімними, поразка у боротьбі за Золотий м’яч стала для Вінісіуса серйозним ударом, навіть попри те, що в грудні він отримав нагороду The Best FIFA.

Ситуацію ускладнили й затяжні переговори щодо нового контракту — це, без сумніву, позначилося на його грі. У деяких матчах він навіть чув свист власних уболівальників на Бернабеу. Показовий момент: у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ Хабі Алонсо планував залишити його у запасі, і лише травма Трента Александера-Арнольда змінила ситуацію.

Старт стосунків між новим тренером і гравцем вийшов не найкращим. Джерела, близькі до футболіста, прогнозують: "Легким цей сезон точно не буде".

Чому ж усе так змінилося для гравця, якого ще недавно вважали одним із найкращих у світі? Як і вся команда, у минулому сезоні Вінісіус виступив нижче свого рівня. Реал залишився без трьох головних трофеїв, і це коштувало Карло Анчелотті місця тренера. А у Мадриді тиск на тих, хто має приносити перемоги, завжди величезний — особливо на тих, кого вважають зірками команди.

Реал розпочав переговори у січні, аби продовжити контракт Вінісіуса, який востаннє був оновлений у 2022 році й діє до 2027-го. Зустріч відбулася на тренувальній базі у Вальдебебасі за участі керівництва клубу, а з боку футболіста — двох агентів та його батька.

Зараз Вінісіус отримує близько €17 мільйонів чистими на рік (14,7 млн фунтів або 19,7 млн доларів). Ця сума вже включає деякі бонуси, що активувалися після здобуття ним нагороди The Best FIFA минулого сезону.

Клуб запропонував підвищення до близько €20 мільйонів чистими на рік, але ця пропозиція не була прийнята, і керівництво попросило сторону гравця озвучити власну цифру. Представники Вінісіуса запросили історичний контракт — на рівні найбільшого в історії клубу (який колись отримував Кріштіану Роналду) — приблизно €30 мільйонів чистими на сезон. У пакет входили базова зарплата, бонуси за досягнення та навіть бонус за підписання нового контракту — практика, якої раніше не було в Реалі.

Агенти пояснювали: якщо негласне обмеження зарплат у клубі не можна перевищити (офіційної стелі немає, але часто озвучують межу близько €20 мільйонів), то гравець, який хоче збільшити свої доходи, змушений шукати новий клуб і отримувати підйомні, як це зробив Мбаппе, переходячи до Реала. На їхню думку, для футболістів, які багато віддали клубу, можна робити виняток.

У квітні кілька іспанських ЗМІ повідомили, що Вінісіус уже близький до підписання нового контракту, і деякі навіть писали, що офіційне оголошення відбудеться після завершення Ла Ліги. Тоді джерела в клубі підтвердили The Athletic, що ця інформація недалека від правди, тоді як оточення гравця, реагуючи з подивом і роздратуванням, категорично це заперечило.

Минуло кілька місяців, але контракт так і не був ані підписаний, ані оголошений. Ті ж самі медіа, які стверджували, що угода ось-ось буде, тепер пишуть, що переговори зупинилися через вимоги гравця підвищити зарплату. Однак, за інформацією The Athletic, ця версія не відповідає дійсності.

У Мадриді завжди дуже обережно ставилися до зарплатної ієрархії, тож ідея бонуса за підписання контракту керівництву не до вподоби. Крім того, у клубі хочуть, щоб Вінісіус повернувся до свого справжнього рівня гри, але останнім часом це йому дається важко.

Алонсо — це новий початок. Він і його тренерський штаб хотіли використати Клубний чемпіонат світу як шанс надати команді новий імпульс і побороти "інерцію", яка, на їхню думку, заволоділа колективом.

Коли в нього запитали про першу зустріч із Вінісіусом, Алонсо перед стартом турніру сказав, що вона була "дуже хорошою".

Він додав: "Я не знав Вінні особисто, але бачив його багато разів, і все, що бачив і чув раніше, я впізнав за 10 секунд: його характер, те, як він спілкується з людьми. Він дуже емоційний гравець. Потрібно бути близько до нього, мені подобаються такі футболісти. Як саме ми можемо використати його найкращим чином і на якій позиції — це ще треба визначити. Але за ці дні ми відчули, що у нього дуже добре серце".

Маючи в активі лише один гол і одну гольову передачу (обидві дії — у матчі проти РБ Зальцбург, де він отримав приз гравця зустрічі) у п’яти матчах у США, бразилець не вразив Алонсо — Хабі планував залишити Вінісіуса на лаві запасних у півфіналі проти ПСЖ.

Травма м’яза у Александер-Арнольда змусила Алонсо змінити плани, і бразилець вийшов у старті проти команди Луїса Енріке на правому фланзі, тоді як 21-річний вихованець академії Гонсало Гарсія грав на позиції №9, а Мбаппе розташувався зліва. Для Вінісіуса це рішення стало неприємним — після багатьох років на найвищому рівні й закріплення за собою лівого флангу він опинився в новій ролі.

Після відпустки джерела, близькі до Алонсо, воліли не загострювати увагу на цьому моменті й наголошували, що очікують великий внесок в успіх команди і від Вінісіуса, і від Мбаппе у цьому сезоні. Початкова ідея тренера — використовувати їх обох в атаці та бути гнучким.

Разом з тим, у штабі визнають, що Вінісіусу потрібно додати у грі. Якщо він продовжить виступати на нинішньому рівні, він може перестати бути незамінним, і цей новий статус не стане проблемою ні для партнерів по команді, ні для вболівальників, ні для клубу.

The Athletic