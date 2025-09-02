Чтиво

Тепер у мерсисайдців два топ-нападники.

Літнє трансферне вікно Ліверпуля вже стало одним із найдивніших, які ми бачили у чемпіона АПЛ. А перехід Александра Ісака з Ньюкасла підняв планку ще вище — адже раніше мерсисайдці встигли підписати й Юго Екітіке з Айнтрахта.

Два центрфорварди топ-рівня в одне міжсезоння? Такого ми не бачили з часів класичних 4-4-2, коли зв’язки "великий і малий" у нападі були мало не обов’язковими.

Що ж задумав Арне Слот? Є кілька варіантів.

Екітіке на місці Діаса ліворуч у схемі 4-2-3-1

Найпростіший хід — повністю перекваліфікувати Екітіке на опцію для заміни Луїса Діаса. До переходу в Ліверпуль він виходив лівим вінгером лише дев’ять разів (двічі у старті, загалом 324 хвилини). Але навіть у Франкфурті часто зміщувався на цей фланг, особливо в сезоні-2023/24.

Це важливо, адже Слот використовував вміння Коді Гакпо та Діаса в грі один в один. За рахунок швидкості вони зміщались в центр. Для цього Екітіке має всі потрібні якості. Він ще не робив цього системно, але в ньому відчувається потенціал "лівого вінгера Слота".

Екітіке та Ісак разом, 4-2-2-2, Айнтрахт-стайл

Найкращі матчі за Айнтрахт Екітіке провів у дуеті з Омаром Мармушем. Тоді ще Діно Топмеллер ставив 3-5-2, і пара нападників чудово комбінувала: один відтягувався, інший відкривався за спини захисників. Це була жива, мінлива динаміка, яка тримала Франкфурт у боротьбі за чемпіонство до грудня.

Чекати, що Ліверпуль перейде на гру з трьома захисниками, не варто. Тим паче схема 3-5-2 з Екітіке та Ісаком означала б лавку для Салаха. Але певний простір для їхнього поєднання все ж є — хоча і з ризиком.

Слотів Ліверпуль часто перебудовується у 4-2-4 або 4-4-2 без м’яча. Щоправда, у фазі атаки десятка (Домінік Собослай) виконує роль повноцінного третього півзахисника.

Йдеться про варіант, що виглядає вразливішим у центрі поля: усього двом півзахисникам доведеться закривати величезний простір у випадку швидкої втрати м’яча та контратаки суперника. Є ще одна проблема — використання Вірца ліворуч. У Баєрі й збірній Німеччини він грав там дуже рідко.

Скоріше за все, це схема на відчайдушний штурм, коли Ліверпуль програє і потрібно ризикувати. Для старту матчу вона надто авантюрна.

Екітіке як універсальний форвард

Але ж не обов’язково вигадувати нестандартні схеми, щоб усіх новачків утиснути в один склад.

Якщо все піде за планом, Ліверпуль цього сезону зіграє понад 60 матчів. Це означає, що атака буде регулярно ротуватись — і для збереження свіжості, і щоб заплутувати суперників.

Так, роль підстраховки за £69 мільйонів звучить не надто привабливо. Але Екітіке може стати другим номером одразу на чотирьох позиціях у нападі. Хоча Собослай, який теж може змагатися з Вірцом, може мати іншу думку.

З урахуванням травм, щільного календаря та тактичних перебудов Слота під опонентів, Екітіке цілком може назбирати понад 30 стартів у всіх турнірах — навіть якщо формально його не будуть вважати гравцем основи.

Та й самі топ-тренери вже давно не мислять категоріями кращий стартовий склад. Сезон надто насичений, травми трапляються занадто часто. Насправді ж, ідеальна одинадцятка, яку малюють у голові фанати, майже ніколи не виходить разом на поле — і вболівальники Ліверпуля це чудово знають.