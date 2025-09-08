Чтиво

Півзахист Реала вступає в нову еру — її очолить людина, яка добре розуміється на грі на цій позиції.

Одне з головних завдань нового головного тренера Хабі Алонсо на Сантьяго Бернабеу – підняти рівень футболу Реала у центрі поля. Багато спостерігачів зазначали, що команда зазнавала труднощів після відходу Тоні Крооса минулого літа, а тепер ще й Лука Модріч перейшов у Мілан на правах вільного агента, оскільки йому не запропонували продовжити контракт.

Алонсо хотів би цього літа зробити більше придбань, особливо посилити лінію півзахисту. Як повідомляв The Athletic на цьому тижні, була проведена внутрішня нарада для визначення цілей на цю позицію, але профіль гравця не був узгоджений, і в будь-якому випадку будь-яка покупка залежала від продажу Дані Себальоса. Він вів переговори з Марселем, але угода не відбулася.

Проте клуб продовжує стежити за трансферним ринком. Тим часом Алонсо працюватиме з наявними в його розпорядженні варіантами, які, на думку керівництва Реала, мають великий потенціал з точки зору якості та різноманітності. З цим важко сперечатися, але також вірно і те, що багатьом з цих півзахисників належить ключовий сезон у їхній кар'єрі.

Орельєн Чуамені

Минулий крик обурення в середині січня на Бернабеу залишився позаду. Виступи 25-річного француза зазнали критики з боку вболівальників Реала в середині минулого сезону, проте до кінця кампанії, яка загалом виявилася невдалою для команди, він покращив свою гру.

Очікування від нього завжди будуть високими. Чуамені перейшов до Реалу три роки тому з Монако із французької Ліги 1 за угодою вартістю 80 мільйонів євро, плюс 20 млн євро у якості можливих бонусів. Перелом стопи у жовтні 2023 року відкинув його на другий план, і, можливо, він страждав від того, що часом був занадто універсальним гравцем, оскільки його регулярно використовували як центрального захисника, щоб компенсувати травми інших гравців.

Виступаючи на прес-конференції перед Клубним чемпіонатом світу цього літа, Алонсо назвав його "основною опорою команди завдяки його фізичним даним та різним ролям, які він може виконувати". Чуамені провів на тому турнірі два матчі на позиції центрального захисника та чотири в півзахисті, але з початком нового сезону Ла Ліги минулого місяця він щохвилини ігрового часу проводить у півзахисті, де, як він відчуває, може по-справжньому проявити себе.

Існують перші ознаки того, що Алонсо зможе розкрити весь свій потенціал. Він практично став продовженням свого головного тренера на полі — якщо є гравець, з яким Алонсо постійно розмовляє під час перерв, то це з "Ауре", як називає його 43-річний іспанець. Поряд із Федеріко Вальверде він є безперечним гравцем стартового складу півзахисту.

Арда Гюлер

Прихід Алонсо кардинально змінив перспективи Гюлера в Реалі. Хоча минулого сезону він був 17 за частотою використання гравцем при Карло Анчелотті, лише чотири гравці зіграли більше за нього на Клубному чемпіонаті світу і в трьох матчах Ла Ліги нового сезону.

За цей період Гюлер забив два голи та віддав три результативні передачі — стільки ж, скільки Вінісіус Жуніор та Гонсало Гарсія, і на одну більше, ніж Кіліан Мбаппе. Близькі до оточення 20-річного гравця вже розповідали на турнірі в США, що він "у захваті" від свого нового положення при Алонсо, який хотів підписати Гюлера до Баєра під час свого керівництва німецьким клубом.

Сам Гюлер сказав, що він "задоволений більше", ніж при Анчелотті, тому що той грає більше і, що особливо важливо, тому що його тепер використовують ближче до центру. "Тренер намагається дати нам більше контролю над грою, і це для мене краще", — сказав він, виступаючи на Клубному чемпіонаті світу.

Це один із ключів для його розвитку, і, по суті, молодий гравець збірної Туреччини також був проінформований про те, що підписання контракту з аргентцем Франко Мастантуоно цього літа не повинно означати, що він втратить свою популярність. Незважаючи на все це, Гюлер має непросте завдання в його третьому сезоні на Бернабеу: довести, що він здатний задавати темп команди, хоча досі його роль була зовсім іншою (він більше грав на фланзі і виходив на заміну). У своєму першому серйозному матчі проти ПСЖ у півфіналі КЧС він себе не виявив, але у клубі йому дуже довіряють.

Федеріко Вальверде

Гравець, якого називають "Ель Халькон" (Сокіл), провів на полі найбільше хвилин серед всіх гравців Реала минулого сезону — 5556. Він вже відіграв кожну хвилину нового сезону і знову стане незамінним гравцем команди в найближчі місяці.

У липні Вальверде виповнилося 27 років, і зараз він проводить свій восьмий сезон у складі першої команди Реала з того часу, як перейшов із Пеньяроля на своїй батьківщині в Уругваї за 5 мільйонів євро у віці 18 років влітку 2016 року.

Тепер він віце-капітан Реала, і його значущість була підкреслена Алонсо під час однієї з його прес-конференцій перед Клубним чемпіонатом світу.

"Він, звичайно, дуже полегшує мені життя", — спонтанно відповів він, сміючись, коли його про нього запитали. "Він гравець найвищого класу, дуже різнобічний, який практично все робить добре, гравець з гордістю, лідер на полі, який веде за собою партнерів по команді, як з м'ячем, так і без нього. Він один із найкращих".

Джуд Беллінгем

Як пояснив Алонсо на офіційній презентації наприкінці травня, і як згодом було показано в США, цього сезону Беллінгем гратиме глибше у півзахисті. Мета нового тренера — дати йому більше контакту з м'ячем і, таким чином, допомогти у побудові атак, але при цьому не надто применшуючи його здатність до нищівного удару у фінальній третині поля.

На Клубному чемпіонаті світу Беллінгем виходив у стартовому складі у всіх шести матчах, але провів лише один матч, забивши один гол та віддавши одну гольову передачу. Після турніру він переніс у Лондоні операцію на лівому плечі, яке доставляло йому проблеми з моменту вивиху у листопаді 2023 року. Повідомляється, що його відновлення йде добре, але він повернеться на поле не раніше жовтня.

Зміна тренера та ролі, а також майже тримісячний простий зроблять цей сезон справжнім випробуванням для 22-річного англійця, який минулого сезону зазнав деякої критики після свого приголомшливого дебюту в Реалі в сезоні-2023/24.

Едуардо Камавінга

22-річний француз — одна з найвідоміших персон Реала на даний момент. Він ще не дебютував під керівництвом Алонсо через кілька травм, і, починаючи свій п'ятий сезон у клубі після переходу у 18 років із рідного Ренна, він знову відчуває, що йому треба щось міняти.

Пропустивши Клубний чемпіонат світу через травму стегна, отриману у квітні, Камавінга отримав розтягнення під час передсезонної підготовки. Очікується, що він повернеться до першого матчу Реала після цієї міжнародної перерви — виїзного матчу проти Реал Сосьєдада в суботу, 13 вересня.

Перед його останньою невдачею джерело у тренерському штабі Реала повідомило, що покладає на Камавінгу великі надії і що він нам багато дасть. Останнім часом вболівальники та ЗМІ приділяють йому більше уваги через його однакові помилки, мабуть, викликані неуважністю з м'ячем і без нього, а також проблем зі здоров'ям. За даними Transfermarkt, з минулого сезону він пропустив 40 матчів Реала та збірної Франції через п'ять травм.

Тренерський штаб Анчелотті вказував на нього як на одного з гравців, з яким вони хотіли б працювати індивідуальніше, щоб допомогти йому зростати, якби вони мали більший тренерський штаб.

Дані Себальйос

Як і роком раніше, 29-річний іспанець цього літа попросився залишити клуб, але, як вже згадувалося вище, переговори про можливий перехід до Марселя ні до чого не призвели.

Себальйос розуміє, що не є ключовим гравцем Мадрида, але також вказав своїм близьким, що протягом сезону він завжди отримує достатньо ігрового часу. Анчелотті вважав його важливою фігурою в ті часи, коли Крооса та Модрича не було поруч, але навіть тепер, з їх відходом, його роль за Алонсо не зросла.

На тренувальній базі клубу в районі Вальдебебас у столиці Іспанії і тренерський штаб, і партнери по команді цінують той факт, що Себальйос може привнести стиль гри, не такий характерний для інших півзахисників клубу, що базується більше на сполучній грі.

Це призвело до того, що Алонсо надав йому ігровий час у всіх трьох матчах Ла Ліги, однак загалом 22 хвилини (і це в той час, коли Беллінгем і Камавінга відсутні) навряд чи багато обіцяють на майбутній сезон.

Які є варіанти?

Мадрид має більше можливостей у плані варіантів півзахисту, хоча малоймовірно, що хтось із них регулярно там з'являтиметься.

Одним із них є Трент Александер-Арнольд, але, як повідомлялося раніше, перехід у півзахист не обговорювався докладно в процесі його переходу з Ліверпуля, оскільки Реал вважав його одним із найкращих правих захисників світу. Він у клубі вже три місяці, і Алонсо поки не пробував його в середній лінії в жодному з дев'яти матчів, зіграних за цей час.

Давід Алаба має досвід гри у півзахисті та брав участь у передсезонних товариських матчах проти Леганеса (за зачиненими дверима) та Тіроля, але у свої 33 роки його роль у команді Алонсо цього сезону зовсім не зрозуміла. 18-річний Мастантуоно володіє якостями, що дозволяють йому грати на більш глибокій позиції, але його придбання, як видно, було спрямоване на більш атакуючі дії.

Іншим прикладом є 18-річний вихованець академії Тіаго Пітарч, який зараз працює з основною командою через травми інших гравців. Хоча спочатку на цю роль було обрано 21-річного Мануеля Анхеля, його м'язові проблеми відкрили дорогу Пітарчу. За даними джерел у Вальдебебасі, юнак вражає своєю енергією, невтомним бігом, постійною готовністю до гри та сильним характером.