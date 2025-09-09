Чтиво

Ерлінг Голанд був в такій самій ситуації.

Наскільки добре ви знаєте Пепа Гвардіолу? Соцмережі та нескінченні новини створюють ілюзію близькості до публічних людей. Дивлячись на них годинами з екрана легко подумати, ніби розумієш їхні кроки наперед. Але Гвардіола тренує вже 20 років. За цей час він очолював три клуби у трьох країнах, провів сотні матчів, відпрацював незліченну кількість пресконференцій. Є навіть книжки, як-от Pep Confidential, які нібито розкривають його філософію та методи.

І все ж загадковість лишається однією з причин, чому він такий цікавий. Його неможливо втиснути у просту схему. Наприклад, він відверто не терпить терміна "тікі-така", який чіпляли до його стилю, і стверджує, що ніколи не грав по цій тактиці. Він залишав враження тренера, який мріє випустити команду з одних півзахисників, а потім вигравав другий требл із чотирма центрбеками.

Попереду він то відмовлявся від чистої дев’ятки, то шукав універсального форварда, здатного і грати з м’ячем, і забивати. Здавалося, що класичному центрфорварду там просто немає місця. Ви все ще впевнені, що розгадали Пепа?

Коли Манчестер Сіті підписав Ерлінга Голанда, чимало людей вважали, що він зовсім не вписується у канони "гравця для Пепа". Розбори недоліків Голанда — його дотиків до м’яча чи радше їхньої кількості — були чесними, але занадто зосередженими на деталях. Головного ж у Сіті не втрачали з поля зору: він унікальний бомбардир. Голанд став найшвидшим в історії Прем’єр-ліги, хто досягнув 50 голів, двічі виграв Золоту бутсу за перші три сезони і вже йде до того, щоб побити рекорд Алана Ширера, маючи ще чотири роки контракту в запасі.

Якщо забивати голи — найважче завдання у футболі з небагатою результативністю, то зацикленість на інших рисах гри Голанда виглядає дивною. І тут ми підходимо до іншого краю поля — його нового партнера, ще одного велетня, Джанлуїджі Доннарумми.

Доннарумма дебютував за Мілан у 16, а вже в 17 отримав виклик до збірної Італії. Грати за ці команди, особливо під лупою Сан-Сіро, часто складно навіть для набагато досвідченіших гравців. Але не для нього. Йому всього 26, а він уже наближається до 500 матчів у професійному футболі. Він з дитинства ніби був створений для цього — і не тремтів під тиском медіа, які бачили в ньому нового Буффона, чи статусу найбільш високооплачуваного гравця Серії А ще в підлітковому віці.

У Мілані та ПСЖ він утвердився, відсунувши на другий план воротарів, яких запросили з Реала. Доннарумма став найкращим гравцем Євро-2020, де Італія вперше за понад шістдесят років виграла турнір. А вже наступного року France Football вручило йому трофей найкращому голкіперу — нагороду, яку він цілком може знову отримати після важливої ролі у першій перемозі ПСЖ у Лізі чемпіонів. Він входить в число воротарів, що запобігли найбільшій кількості голів за останнє десятиліття. Також він єдиний італієць та єдиний воротар у поточному шортлисті на нагороду Золотий м'яч. Але часто його досягнення недооцінюють.

Частково це пов’язано з хронічними драмами довкола контрактів, які вів офіс Райоли. У результаті Доннарумма залишав і Мілан у напруженій атмосфері. Виглядало символічно, коли "россонері" виграли Серію А у перший сезон без нього. А його наступник, Майк Меньян, був одним із головних героїв скудетто — поєднавши чудову гру ногами з блискучими сейвами.

Та сьогодні, говорячи з уболівальниками Мілана про Меньяна, почуєш інше: розчарування через його нестабільність і падіння рівня. Минулого сезону за статистикою він був посереднім голкіпером серед воротарів Серії А. Ця очевидна регресія не переконала Дідьє Дешама замінити Меньяна на іншого екс-гравця Лілля — Люку Шевальє, який тепер грає в ПСЖ.

Шевальє вважали воротарем іншого профілю, ніж Доннарумма. Його трансфер не подавався у контексті затяжних перемовин між ПСЖ і агентом Енцо Райолою, які тривали всю весну і навіть зачепили Клубний чемпіонат світу. Саме тоді й виникла незручна перспектива: Доннарумма може відпрацювати останній рік контракту без продовження і піти вільним агентом у 2026-му.

Натомість акцент робили на його нібито слабкій грі ногами, хоча за низкою показників — точність передач, паси під тиском, довгі паси чи участь у побудові атак (xG build-up) — Шевальє поступався Доннаруммі у минулому сезоні Ліги 1. Так, при зрості 196 см і габаритах Доннарумма іноді виглядає незграбним із м’ячем, але він точно не безпорадний. Інтрига в іншому: чи достатньо він відповідає вимогам, які зазвичай ставить Гвардіола? Соцмережі та телестудії вже вирішили, що ні.

Можливо, якби він перейшов у Реал чи Атлетіко, питання розіграшу м’яча від воріт не стояло б так гостро. За Карло Анчелотті у минулому чи за Дієго Сімеоне нині від Тібо Куртуа та Яна Облака насамперед чекали роботи воротаря — впевнено грати на лінії. У реальному футболі це й досі вважається головним, а все інше — другорядним. У Гвардіоли ж у Сіті склалося враження, що цього замало.

Він сам підняв планку, коли першим своїм кроком у Манчестері позбувся Джо Харта — на користь голкіпера, вмілого у грі ногами, Клаудіо Браво. Хоча експеримент і спрацював лише частково. Потім з’явилися бразильці. Едерсон у Сіті та Аліссон у Ліверпулі встановили в Англії новий стандарт.

Вони стали польовими гравцями у воротарських рукавицях — виводили команду з-під пресингу, роздавали гольові передачі. Нове покоління голкіперів, які вміли не лише це, а й класичну роботу на лінії. Новий стандарт, який насправді не варто вважати стандартом.

Якщо подивитися на двох останніх переможців Ліги чемпіонів — Реал і ПСЖ, — то Куртуа й Доннарумма були головними дійовими особами: нереальні сейви на одному кінці поля та яскраві дриблери, які ламали баланс суперника, — на іншому. І, можливо, у світі, де вже немає нападників з рисами півзахисника, де Кевіна де Брюйне бракує, а Родрі стає менш значущим фактором, Гвардіола визнає: його Сіті, менш контрольований, більш хаотичний, більш вразливий у перехідних фазах, потребує саме Доннарумми.

"Коли клуб на кшталт Манчестер Сіті хоче тебе настільки сильно, це означає, що ти добре попрацював, — сказав Доннарумма після трансферу — Відчувати, що один із найкращих тренерів світу справді хоче тебе отримати, — почуття, яке неможливо описати словами".

Якщо саме так виглядає еволюція Сіті, тоді компроміс між грою ногами та грою на лінії може виявитися плюсом. Успіхи ПСЖ та Реала останніх років лише підтверджують старе правило Панталео Корвіно, яке любив цитувати Антоніо Конте в Тоттенгемі: "Можна одружитися не з тією жінкою, але підписати не того воротаря чи форварда — не можна".

У певному сенсі Доннарумма — це Голанд серед воротарів. Його недоліки часто перебільшують. А ось його унікальний талант у головному для цієї позиції аспекті — умінні рятувати команду — дивним чином досі недооцінюють.

