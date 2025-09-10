Чтиво

Фанати хвилюються, що повториться невдалий досвід часів Клубного чемпіонату світу.

ФІФА ще до старту офіційного продажу квитків на чемпіонат світу-2026 вже зібрала мільйони доларів. Секрет у спеціальних цифрових токенах, які продавалися фанатам під виглядом "права на покупку" квитків.

Минулого тижня організація нарешті розкрила календар, етапи лотереї та орієнтовні ціни. Але ще з 2023 року на платформі FIFA Collect продавалися десятки тисяч токенів, які гарантують власникам можливість придбати один чи два квитки на матч ЧС-2026. Самі токени коштували сотні доларів, і при цьому не включали вартості квитка — його ще треба буде оплатити окремо, за ціною, яку ФІФА поки не встановила.

За даними сайтів, що відстежують FIFA Collect, та користувачів, які ділилися цифрами з The Athletic, було продано понад 30 тисяч таких Right To Buy (RTB). Це принесло ФІФА понад 10 мільйонів доларів, а деякі оцінки підіймають суму навіть вище 20 мільйонів. Точний підрахунок неможливий, адже частина токенів продавалася у комплекті з квитками на Клубний чемпіонат світу-2025 чи іншими цифровими колекційними предметами. Але прибуток від RTB точно перевищує 15 мільйонів. Загалом продажі на FIFA Collect уже принесли близько 29 мільйонів доларів.

По суті, RTB — це дороге швидке рішення для тих, хто хоче оминути лотереї та черги. На сайті прямо пояснюють: "Володіння RTB не включає вартість квитка. Воно лише дає доступ до його покупки".

Від дешевих NFT до дорогих прав на покупку

FIFA Collect — це цифрова колекційна платформа ФІФА у співпраці з блокчейн-сервісом Modex. Формально її операційно веде Modex, але власником є саме ФІФА. У квітні адміністратор FIFA Collect в ефірі у Discord підкреслював: "Ми працюємо у тісному контакті з ФІФА. Ми — частина ФІФА… Усе, що стосується квитків, узгоджується безпосередньо з FIFA Ticketing та керівництвом організації".

ФІФА активно рекламувала платформу: як у розсилках і соцмережах, так і в офіційних акаунтах. У травні 2024 року, наприклад, в Instagram з’явився пост: "Отримай право на покупку квитка на перший матчзбірної США на #WeAre26 лише на @fifapluscollect!"

У січні 2025 року розсилка від ФІФА починалась рядком: "Відкрий квитки на ЧС-2026 з новим дропом FIFA Collect". А вже цього вересня відвідувачів fifa.com зустрічало вікно: "Чи будеш ти там, коли твориться історія? Отримай пріоритетний доступ до квитків ЧС-2026 з FIFA Collect".

Коли у 2022-му запустили платформу під назвою FIFA+ Collect, її рекламували як доступну та інклюзивну для всіх фанатів футболу. Спочатку це була невелика спільнота колекціонерів, які купували недорогі NFT-паки. "Її подавали як надійну й інноваційну екосистему цифрових колекцій, що стоїть під брендом ФІФА", — згадує користувач Аллан Діас у коментарі The Athletic.

У 2023 році інтерес почав згасати, але вже у 2024-му платформа ожила завдяки новим механікам. Спочатку з’явилися челенджі, що змушували фанатів збирати повні сеті карток, аби обміняти їх на Right To Buy для ЧС-2026. А потім FIFA Collect почала продавати RTB окремо або в пакеті з гарантованим правом на покупку.

Перший великий реліз відбувся у травні 2024 року, нові хвилі були восени. Наприклад, за 699 доларів можна було купити колекційний предмет лімітованої серії, який гарантував право придбати два квитки на матч групового етапу в Hard Rock Stadium у Маямі. В умовах прямо зазначалось: квитки оплачуються окремо, а картка лише відкриває доступ до їх купівлі.

Весна та літо 2025-го стали справжнім бумом: у квітні, травні й червні нові дропи виходили щотижня. Лише в червні продали понад 5 тисяч паків із RTB на один чи два квитки ЧС-2026. Ціни варіювалися: від 279 доларів за випадкову гру у Філадельфії, Атланті чи Бостоні — до 3 000 доларів за Double Opening Glory, що включав право на покупку квитка на матч-відкриття в Мехіко плюс два квитки на відкриття Клубного чемпіонату світу в Маямі.

За даними FIFA Collect Info, лише за три місяці (квітень-червень) користувачі витратили близько 13 мільйонів доларів, більшість саме на RTB. У липні й серпні хвиля нових випусків продовжилась, і навіть минулого тижня на платформі ще з’являлися Glory-паки для окремих міст.

Паралельно ФІФА запускала й інші акції. Наприклад, Right to Final: фанат міг обрати команду (скажімо, США), заплатити 999 доларів і отримати гарантоване право купити квиток на фінал, якщо ця збірна туди вийде. При цьому за рейтингом американці займали 48-ме місце у світі й мали примарні шанси стати чемпіонами.

Або ж Road to Final Glory – Double Edition: за 1 499 доларів покупець отримував RTB на два матчі, випадково обрані серед таких етапів — 1/8 фіналу (46 токенів), чвертьфінали (20), півфінали (10), матч за третє місце (5) чи фінал (1).

На питання, хто саме відповідає за формування цін і "пакування" Right To Buy, у ФІФА майже не дали конкретики. Представник організації обмежився заявою:

"Даючи фанатам з усього світу можливість володіти цифровими елементами глобальної гри й брати участь в унікальних ініціативах, FIFA Collect демократизує доступ до футболу. Концепція Right To Buy є центральною в цьому баченні. Вона винагороджує колекціонерів опцією купити квитки на ЧС із виділеної квоти. Також RTB допомагає тестувати попит, відстежувати тренди та формувати справедливу цінову стратегію".

Але за гарними словами приховується багато питань без відповідей. У більшості випадків власники RTB не знають ні цін на реальні квитки, ні навіть категорії місць, які їм запропонують.

Провал із Клубним чемпіонатом світу

Перший дзвіночок пролунав ще на Клубному ЧС. Тоді власники RTB стикнулися з хаотичною системою обміну. "Це був повний провал", — написав користувач Джон Хіт у листі The Athletic. "Замість обіцяного вибору між різними категоріями місць, фанатів змусили купувати лише найдорожчі — Category 1".

Організатори на Discord-колі визнали: їм довелося змінити умови через нові вказівки від FIFA Ticketing. Але чому саме так сталось, ФІФА офіційно не пояснила.

У результаті багато фанатів заплатили більше, ніж якби вони просто дочекалися й придбали квитки напряму на Ticketmaster перед турніром.

Побоювання перед ЧС-2026

У Discord-чатах, де збираються колекціонери, панувала хвиля невдоволення. "Це не лише про RTB, — написав один із користувачів. — Це про постійні розмиті обіцянки й несподівані зміни в останню хвилину".

Ще один фанат додав: "Що дає нам упевненість, що на ЧС-2026 не буде те саме?"

Користувач під ніком Blok пояснив свої побоювання так: "Багато хто обпікся на Клубному ЧС. І найбільший мій страх — що на чемпіонаті світу повторять цю схему: ціни будуть захмарні, а RTB виявляться фактично марними".

Минулої середи, коли ФІФА оприлюднила перші деталі про продаж квитків, не згадавши про власників RTB, Discord буквально вибухнув повідомленнями. "Абсурд, наскільки мало ми знаємо, — писав один із користувачів. — Витрачені тисячі доларів, а відповіді так і нема".

Куди йдуть гроші від продажу RTB

Збільшення кількості дропів із "правом на покупку" квитків на ЧС-2026 привернуло увагу не лише фанатів, а й перекупників. "У системі з’явилися спекулянти", — розповів давній користувач Аллан Діас у коментарі The Athletic. За його словами, деякі акаунти на FIFA Collect мали понад 100 RTB. Такі токени можна було конвертувати у квитки й перепродати з націнкою, або ж перепродати сам RTB на внутрішньому маркетплейсі. З кожної такої угоди Modex, партнер ФІФА, утримує 5% комісії.

Попит був особливо високим у Мексиці. Це змусило FIFA Collect підіймати ціни на матчі збірної країни. Так, право на покупку двох квитків на гру Мексики в Гвадалахарі цього літа спершу коштувало 2 799 доларів, а потім зросло до 2 999.

У промо-описах до деяких паків натякали на ймовірну участь Мексики. Наприклад, у пакеті City Glory: Miami за 449 доларів прямо вказувалося: "У цьому пакеті може бути RTB на один із п’яти випадкових матчів, включаючи чвертьфінал (M99), у якому потенційно може зіграти збірна Мексики".

Чимало користувачів заявили журналістам, що FIFA Collect цілеспрямовано б’є по мексиканській спільноті, використовуючи її фанатську відданість.

ФІФА про благодійність і розвиток

Скільки саме грошей від RTB іде безпосередньо у касу ФІФА, а скільки — Modex чи на благодійність, достеменно невідомо. З липня нові паки супроводжувалися приміткою, що 20% доходу спрямовують у фонд FIFA Global Citizen Education. Там обіцяють розширювати доступ до освіти для дітей із малозабезпечених родин, будувати безпечні школи й підтримувати проєкти у більш ніж 200 країнах. На сайті FIFA Collect вказано, що наразі зібрано 1,4 мільйона доларів.

Представник ФІФА у відповідь на запитання про розподіл доходів заявив: "ФІФА не розкриває деталей комерційних та фінансових угод. Як і всі наші проєкти, доходи йдуть на розвиток футболу та соціальні ініціативи у світі. Modex бере комісію для масштабування операцій і технічної підтримки".

Втім, навіть найбільший прибуток від RTB виглядає скромно на тлі прогнозованих 3 мільярдів доларів, які ФІФА планує заробити у 2026 році на продажу квитків. За даними FIFA Collect Info, близько 70 тисяч квитків уже зарезервовані через RTB — це лише приблизно 1% від шести мільйонів, які ФІФА планує реалізувати на 104 матчі турніру.

The Atheltic