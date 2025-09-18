Чтиво

Легендарний нападник збірної Бразилії сьогодні святкує День народження — йому виповнилося 49 років. Football.ua розповідає цікаві деталі з його життя.

"Впевнений, що секс не приносить стільки радості, скільки перемога на чемпіонаті світу з футболу. Річ не в тім, що секс – це погано. Просто чемпіонат світу відбувається раз на чотири роки, чого не скажеш про секс", – сказав колись Роналдо Луїс Назаріо, більше відомий, як культовий нападник Роналдо.

Люди, які починали дивитися футбол у 90-ті та на початку нульових, певно, погодяться з тезою про те, що бразилець Роналдо – більше, ніж просто футболіст. Це людина, яка своєю грою закохала у футбол мільйони людей. Швидкісний нападник, який не помічав суперників, але часто страждав: як фізично, так і морально. Утім, Феномен, як його називали у 1990-ті, залишив глибокий слід в історії світового футболу. Сьогодні йому виповнюється 49 років, а Football.ua знайомить вас із цікавими та маловідомими фактами з його біографії.

Так у нього ж ДР не сьогодні!

Так можуть сказати люди, які напишуть в пошуковий запит "коли День Народження бразильця Роналдо?". Але це і є перша цікава історія, пов’язана із легендарним бразильцем. Річ у тім, що Роналдо народився у бідному кварталі Бенто Рібейро, що в Ріо-Де-Жанейро. Він став третьою дитиною в родині. Батьки, Соня та Неліо, намагалися прогодувати сім’ю: Соня працювала прибиральницею у піцерії, а Неліо міняв роботу кожні 6-7 місяців.

Під час вагітності третьою дитиною, Соня залишила важку роботу і сконцентрувалася на майбутніх родах. День Х настав 18 вересня 1976 року. Тоді жінка приїхала до медичного центру Сан Франциско Хав’єр, який можна було б порівняти зі звичайною лікарнею в умовному українському райцентрі. Роналдо з’явився на світ саме у цей день. Але чому ж тоді в усіх офіційних документах фігурує дата 22 вересня?

Вінслі Кларксон у книзі "Роналдо! Двадцятиоднорічний геній і 90 хвилин, які приголомшили світ" розповів історію про те, що це пов’язано із відсутністю коштів у сім’ї та… загулом Неліо, батька Роналдо. Він з’явився до дружини у пологовий лише на четвертий день після пологів. Пояснивши це тим, що він був зайнятий пошуком грошей на оплату медичних рахунків, Неліо запропонував зареєструвати датою народження Роналдо саме 22 вересня, аби уникнути штрафу за несвоєчасну реєстрацію новонародженого. Саме тому легендарний футболіст має два персональних свята: 18-го його вітає родина, а 22-го – весь світ.

Отримав ім’я на честь лікаря

В той же день, 18 вересня, першою людиною, із ким заговорила мати Роналдо, був лікар у пологовому. Він привітав жінку із народженням сина, на що Соня запитала: "Докторе, як ваше ім’я?". Док відповів: “Роналдо”. Тоді жінка вирішила назвати так сина на честь майстерності того, хто допоміг майбутній зірці футболу з’явитися на світ.

Любов до футболу – від різдвяного подарунка

Футбол прийшов у життя Роналдо у 1980-му. Тоді він отримав іграшковий м’яч в якості подарунка на Різдво. Враховуючи матеріальний стан багатодітної сім’ї та життя у нетрях, маленький Роналдо радів будь-якому подарунку. Саме із цим м’ячем на майданчиках району Бенто Рібейро, хлопчик почав робити свої перші кроки у великому футболі.

У 1982 році маленький Роналдо плакав біля телевізору, коли бачив, як Паоло Россі забив три м’ячі у ворота збірної Бразилії, що не пустило пентакампеонів до плей-оф… Того року саме італійці підняли легендарний кубок над головою, а Роналдо внутрішньо заприсягнувся колись зробити те саме… І зробив.

Ледь не потонув разом із Каланго

Роналдо починав грати у футбол в команді Сан-Кріставан. Там він подружився з хлопцем на ім’я Каланго. Одного разу хлопці вирушили на пляж Копакабана в суботу вранці на додаткове тренування. Після виснажливого заняття Роналдо та Каланго вирішили поплавати в Атлантичному океані. Їх не напружував той факт, що хвилі в той день агресивно билися об берег. Пізніше Каланго згадував, що одна з хвиль накрила їх і вони втратили орієнтування в просторі. Йому здавалося, що це кінець життя. Однак і Каланго, і Роналдо виявилися непотрібними океану – хвиля викинула їх на берег так само різко, як і забрала. Моторошний, але дієвий життєвий урок: не будьте легковажними…

Вважав Зіко своїм героєм

"У кожної дитини є свій герой і таким для мене був Зіко. Я намагався копіювати його у грі, але так дійшов висновку, що маю бути лише самим собою", – казав Роналдо в одному зі своїх інтерв’ю вже у дорослому віці.

Зіко входив до тренерського штабу національної збірної Бразилії на ЧС-1998. Іноді Роналдо ігнорував настанови головного тренера команди Маріо Загалло, але прислухався до Зіко. Після фіналу того мундіалю, який Бразилія програла Франції (0:3), у світовій пресі переважно обговорювали скандал навколо Роналдо: тоді нападник в день матчу відчув потужну панічну атаку (за іншими даними – припадок, схожий на епілепсію) і до останніх хвилин перед матчем було невідомо, чи вийде він на поле. Маріо Загалло взяв на себе відповідальність все ж випустити футболіста з перших хвилин, навіть попри те, що Роналдо втратив свідомість за кілька годин до матчу.

Після ЧС-1998 Зіко розкритикував це рішення і назвав свої взаємини із Загалло неідеальними: "Я старався як міг, але направду, моя робота ніколи не обмежувалася якимось рамками. Мені треба було бути більш залученим в роботу… загало не дуже хотів допомагати мені на поле, аби не створювати враження, що це я керую командою, а не він. Але я переконаний, що був би більш корисним, якби міг тренувати гравців на полі", – розповів Зіко після програного фіналу.

Змінив імідж перед ЧС-2002

За провал у фіналі 1998 року бразильці з головою реабілітувалися вже наступного чемпіонату світу, який в 2002 році приймали Японія та Корея. Ще з 1990-х Роналдо постійно страждав від ушкоджень колін. Але у 2002-му до цього додалася інша біда: бразилець мав больові відчуття в області паху. Сам Роналдо кілька років по тому зізнався, що пішов на експеримент із зачіскою суто для того, аби переключити увагу футбольного світу від своєї не переконливої фізичної форми.

"Перед чемпіонатом світу я відчував біль в області паху. Я був готовий лише на 60 відсотків. Всі говорили тільки про мій стан, тому я поголив голову, щоб змінити інформаційний фон. Коли я приїхав на базу з новою зачіскою, всі перестали говорити про травму та обговорювали тільки волосся", – розповів Роналдо. До речі, у 2017 році інший бразилець, Неймар, заявив, що побачивши свого кумира із новою зачіскою у 2002-му, теж зробив те саме зі своїм волоссям.

За кар’єру заробив 15 мільйонів доларів, але інвестував у бізнес

За даними Football Dive, Роналдо – солідний бізнесмен. Його статки сьогодні оцінюють у 160 мільйонів доларів. Водночас, за свою кар’єру він заробив 15 мільйонів доларів. Величезний успіх Роналдо на початку його європейського періоду кар’єри спонукав його підписати 10-річний рекламний контракт з Nike у 1996 році, який перейшов у довічне партнерство на суму 180 мільйонів доларів. Він став обличчям футбольних бутс Nike Mercurial R9, представлених під час Чемпіонату світу з футболу 1998 року. Ці бутси вважаються одними з найуспішніших продуктів Nike. Роналду також брав участь у кампаніях інших великих брендів, включаючи Snickers та Pirelli, і постійно з'являвся у серії відеоігор EA "FIFA".

У вересні 2018 року Роналдо придбав акції іспанського клубу Реал Вальядолід, але у травні цього року продав свою частку у цьому клубі за 50 мільйонів євро. А минулоріч Роналдо продав ще й акції бразильського Крузейро за 120 мільйонів доларів.

Мав бурхливе особисте життя

У юності матір Роналдо Соня регулярно впливала на взаємини її сина із протилежною статтю. Невпевнений в собі підліток постійно прислухався до матері, але в якийсь момент контроль Соні над сином почав слабнути. Спочатку в житті Роналдо з’явилася бразильянка на ім’я Вероніка, а вже у Нідерландах, де він грав за ПСВ, він ледь не одружився на дівчині на ім’я Надя Франко. Вона навіть заявила, що вагітна від Роналдо, аби втримати його біля себе, але це не допомогло. Пізніше дівчина заявила, що втратила дитину через те, що футболіст покинув її.

А потім у житті "зубастика" сталося перше велике кохання – бразильська акторка та футболістка Сузанна Вернер. З нею він зустрічався з 1997 по 1999 роки. В тому числі, вони разом пережили той моторошний період, пов’язаний із ЧС-1998. Утім, після розставання із Сузанною Роналдо довго не горював: у тому-таки 1999 він зустрів іншу бразильську футболістку, Мілен Домінгеш. На Різдво-1999 пара одружилася, а у квітні 2000-го народився син Роналд. У шлюбі Роналдо та Мілена були чотири роки, до 2003.

Другою дружиною Феномена стала модель Даніела Чікареллі, але цей шлюб проіснував лише три місяці. 2006-го Роналдо почав стосунки із Марією Беатріс Антоні, яка народила йому двох доньок: Марію Софію та Марію Алісу. А ще у нього є позашлюбний син Александр, який народився 2005-го року від бразильської офіціянтки, з якою футболіст познайомився у Токіо – батьківство було підтверджено за допомогою ДНК п’ять років потому. У 2010 році Роналдо зробив вазектомію.

У 2015 Роналдо познайомився із бразильською бізнесвумен Селіною Локс, на якій одружився у 2023-му.

Не дарма матір Роналдо любила дивитися мильні опери – його особисте життя цілком могло стати сюжетом для однієї з них.

Вляпався у скандал із трансгендерами

Як і будь-який бразилець, Роналдо любив гарно відпочити. Але у 2008-му році черговий похід до нічного клубу завершився для нього скандалом з екзотичними нотами. Бразильська преса тоді стверджувала, що легендарний нападник вирішив розважитися із трьома дівчатами, яких привів до готельного номеру. Але там на нього чекав сюрприз ще цікавіший, аніж фейл Олівера Кана у фіналі ЧС-2002. Дівчата виявилися… трансгендерами.

За свідченням цих людей, футболіст запропонував їм по 600 доларів за мовчання про те, що трапилося. Але наступного дня вони взялися шантажувати спортсмена. Утім, Роналдо мав достатньо зв’язків, аби загальмувати цю історію і притягнути шантажистів до відповідальності за вимагання грошей.

Зізнався, що любить теніс

Минулого року Роналдо зробив заяву, яка шокувала футбольний світ. Як виявилося, легенда світового футболу не може дивитися повні матчі і віддає перевагу…. тенісу.

"Мені здається, я зараз люблю теніс більше, ніж футбол. Я більше не можу дивитися футбольні матчі. Мені це здається занадто нудним. Але я можу сидіти й дивитися теніс п'ять годин. Це якесь безумство", – зізнався Роналдо.

За його словами, він чимало часу проводить на корті за тренуваннями і в цілому задоволений собою. Але удару з бекхенду все ж хотів би покращити.